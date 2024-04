Uitslag volgens Driessen niet het ‘ergste’ voor Ajax: ‘Ik sprak een aantal Feyenoorders in de rust…’

Valentijn Driessen heeft zondagmiddag met verbazing zitten kijken naar de ontmoeting tussen Feyenoord en Ajax (6-0). Volgens de verslaggever van De Telegraaf was de Amsterdamse opstelling erop gericht om tegen te houden, maar hij zag dat de verdedigers van John van ’t Schip niet eens met een ‘keukenmesje’ tussen de tanden speelden. Driessen ging in de rust op de tribune in gesprek met een aantal Feyenoorders en hoorde dat zij zelfs ‘medelijden’ begonnen te krijgen met Ajax.

“Ja, dat denk ik zeker. Feyenoord was echt uit op het vernederen van Ajax”, reageert Driessen op de vraag of Ajax blij mag zijn dat het bij ‘slechts’ 6-0 bleef. “Dat zag je na de 6-0, dat ze elkaar nog steeds begonnen op te peppen voor meer, meer, meer. Uiteindelijk valt er nog een zevende maar die wordt afgekeurd, maar het is natuurlijk een enorme afgang voor Ajax. Wat je er ook op loslaat, wat voor woorden… Het valt nauwelijks te beschrijven.”

Artikel gaat verder onder video

Hoe slecht Ajax ook voor de dag kwam, volgens Driessen moeten vooral de credits naar Feyenoord. “Die zaten er vanaf de eerste minuut bovenop. Dan komt Ajax uiteindelijk nog goed weg met 6-0, want het hadden zomaar dubbele cijfers kunnen zijn.” Driessen vindt het ‘ongelooflijk’ dat de bezoekers zich, ondanks de defensieve formatie, al in de eerste helft op kinderlijke wijze naar de slachtbank lieten leiden. “De hele opstelling was erop gericht om tegen te houden en om niet te voetballen. Maar dan verwacht ik wel dat er een klein mesje, desnoods een keukenmesje tussen de tanden zit. Maar zelfs dat was het niet. Ze nodigden Feyenoord gewoon uit, want ze liepen met z’n allen naar achteren. Uiteindelijk komen er gaatjes en Feyenoord wist er nu wél van te profiteren.”

De Rotterdammers hadden een paar dagen eerder nog alle moeite om in de uitwedstrijd tegen FC Volendam tot kansen te komen. “Trainer Arne Slot roept vaak dat ze tegen verdedigende tegenstanders heel veel moeite hebben, maar in dit geval niet want nu vonden ze echt zoveel gaten.” En dat had grotendeels natuurlijk ook met de tegenstander te maken. “Ajax stond op het veld alsof ze elkaar niet eens kenden, alsof ze elkaar niet eens bij naam kenden. Dan wordt het gewoon heel moeilijk”, aldus Driessen, die stelt dat John van ’t Schip evenals zijn voorganger Maurice Steijn er niet in is geslaagd om van het elftal een ‘eenheid’ te vormen.

Maar dat is volgens de verslaggever nog niet eens het ergste. “Ik sprak een aantal Feyenoorders in de rust en die hadden allemaal medelijden met Ajax, met Van ’t Schip en alles wat er in Amsterdam gebeurd. Het ergste is dat ze medelijden met je gaan krijgen, dan lig je eigenlijk in de hoek waar de klappen vallen en waar je zelf nooit meer uit kunt komen. Dan ontstaat er medelijden en dat is het ergste wat Ajax over zich kan afroepen.” De Amsterdammers maken een enorme pas op de plaats. “Wij zijn Ajax’ en de ‘beste van Nederland, van Europa’. Daar is helemaal niets, werkelijk niets meer van over”, aldus Driessen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.