Driessen raadt belangrijke kandidaat nieuwe functie bij Ajax af: ‘Hij zou gek zijn’

Valentijn Driessen is van mening dat Menno Geelen er heel verstandig aan zou doen om niet de functie van algemeen directeur bij Ajax te gaan bekleden. Alex Kroes begon op 15 maart jongstleden officieel aan zijn klus, maar de geboren Utrechter werd vorige week met onmiddellijke ingang geschorst wegens mogelijke handel met voorkennis en het is de vraag of hij überhaupt nog terugkeert. Geelen wordt door velen naar voren geschoven als ideale vervanger, maar Driessen raadt hem die stap af.

Ajax hoopte met de aanstelling van Kroes de rust terug te kunnen brengen en de blik eindelijk weer op de toekomst te kunnen werpen. De voormalig bestuurder van AZ boog zich in de eerste weken van zijn dienstverband over belangrijke zaken zoals het hoofdtrainerschap en de samenstelling van de selectie, maar stond binnen de kortste keren alweer buiten de Johan Cruijff ArenA. De Raad van Commissarissen van Ajax zag zich genoodzaakt om Kroes met onmiddellijke ingang te schorsen wegens mogelijke handel met voorkennis. Kroes kocht een week voor de publicatie van zijn voorgenomen benoeming ruim 17.000 Ajax-aandelen in.

De commissarissen zien voor Kroes geen weg meer terug en zullen dus met een opvolger op de proppen moeten komen. De naam van Geelen valt, ook bij de achterban, maar Driessen denkt dat de huidige commercieel directeur er niet aan moet beginnen. “Intussen valt vaak de naam van commercieel directeur Menno Geelen als (interim)directeur. Hij is evenals directeur voetbal Marijn Beuker en voetbaladviseur Louis van Gaal vooralsnog één van de weinige onbesmette personen bij Ajax. Ondanks de totale ineenstorting is het hem gelukt de club commercieel op Champions League-koers te houden”, zo schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf.

“De lokroep door medewerkers, supporters en sponsoren voor Geelen is misschien groot, hij zou gek zijn als hij hier gehoor aan geeft”, vervolgt de verslaggever. Geelen is al eerder naar voren geschoven als kandidaat voor de functie van algemeen directeur. “Maar het is opnieuw een trein die Geelen en zijn carrière zal vermorzelen als hij opstapt. De commercieel directeur is een aardige vent, bijzonder goed in zijn job, maar als hij ‘ja’ zegt, dan zal hij toch ook altijd worden gezien als marionet van Van Praag”, schrijft Driessen. En volgens de verslaggever ook als ‘iemand die Van Praag bijstaat om het mes nog dieper in de rug van de geschorste Kroes te steken’. “Het Ajax-personeel draagt Geelen nu op handen, maar zal zich van hem afkeren als algemeen directeur als hij tachtig tot honderd man moet ontslaan. Volgens Kroes noodzakelijk, aangezien de Ajax-organisatie een kind met een waterhoofd is.”

Driessen ziet in Geelen geen ‘puinruimer’. “Hij doet er verstandig aan te passen en zich zoals altijd voor niemands karretje te laten spannen. Dreigementen dat de KNVB, ECV of beurswaakhond AFM niet accepteert dat Ajax tijdelijk geen statutair algemeen directeur heeft, zijn eenvoudig te negeren. Ajax verkeert in crisis en Van Praag hoort daarom een tijdelijke crisismanager aan te stellen. Is eenmaal het verrotte hout weggewerkt, dan is het pas tijd voor een goede winkeloppasser. En kan Geelen in beeld komen”, zo besluit Driessen. Geelen was binnen Ajax eerst twee jaar werkzaam als Hoofd Sponsoring en daarmee eindverantwoordelijke voor de gehele commerciële afdeling. Hij trad op 1 november 2016 als commercieel directeur (titulair) toe tot de directie van Ajax. Sinds 16 november 2018 vervult hij deze functie als statutair bestuurder van Ajax.

Een deel van de supporters van Ajax hoopt dat hun club een oudgediende aanstelt als opvolger van algemeen directeur Alex Kroes.