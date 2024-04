Driessen ziet dat Koeman uit één land twee keer slecht nieuws krijgt: 'Hij sneeuwde volledig onder'

Valentijn Driessen denkt dat Ronald Koeman niet met een al te tevreden gevoel terugkijkt op de Europese speelronde. De bondscoach van het Nederlands elftal zag weliswaar schitteren voor Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid, maar kwam er op dezelfde avond niet aan te pas bij FC Barcelona. Bovendien was er opnieuw slecht nieuws over . Driessen vraagt zich af wat er van de ambities van Oranje overblijft als De Jong en Memphis komende zomer niet op de toppen van hun kunnen zijn.

De Jong maakte vorige week in de heenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League zijn rentree bij FC Barcelona. De middenvelder stond ruim een maand aan de kant met een enkelblessure, waardoor hij onder meer de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Schotland en Duitsland aan zich voorbij moest laten gaan. In het eerste uur van de ontmoeting met de Schotten werd pijnlijk duidelijk dat Oranje niet zonder zijn spelmaker op het middenveld kan. Het liep in balbezit voor geen meter bij de ploeg van Koeman en zonder De Jong waren het de Schotten die lange tijd het beste van het spel hadden.

Artikel gaat verder onder video

Gelukkig voor de bondscoach is De Jong hersteld en heeft hij inmiddels weer wat wedstrijden gespeeld. Tot zover het goede nieuws uit Spanje. Memphis maakte vorige maand nog zijn rentree bij het Nederlands elftal, maar liep vorige week opnieuw een spierblessure op. De spits staat daardoor wederom een aantal weken aan de kant. “Het nieuws uit Spanje is minder florissant voor Koeman, want twee van zijn beoogde basisspelers overleefden de kwartfinales niet met Atlético Madrid en FC Barcelona”, schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf, doelend op de nederlagen van die clubs tegen respectievelijk Borussia Dortmund en PSG. “Memphis is opnieuw geblesseerd geraakt en ontbreekt in de elf van Atlético. Voor hem wordt het opnieuw een race tegen de klok om fit en met voldoende ritme op 16 juni in Hamburg aan de aftrap tegen Polen te staan.”

Een hard gelag voor Memphis, die in de aanloop naar de laatste twee eindtoernooien ook al worstelde met zijn fitheid. Bij De Jong is het eveneens de vraag hoe fit hij zal zijn als het eindtoernooi van start gaat. De middenvelder kwakkelt dit seizoen met blessures en slaagt er mede daardoor niet in om over een langere periode een hoog niveau te halen. Driessen zag De Jong tegen PSG weinig tot niet in het spel voorkomen. “De Jong sneeuwde volledig onder met FC Barcelona tegen PSG. Terwijl Koeman in aanloop naar dat duel blij was met de terugkeer van De Jong na een blessureperiode. Alleen is de middenvelder nog niet de spil zoals Koeman voor ogen heeft bij Oranje. De Jong heeft nog de tijd om toe te groeien naar zijn topvorm. Desondanks blijft het de vraag of hij sowieso in staat is om Oranje te dragen.”

Volgens Driessen is de voormalig Ajacied ‘te weinig dominant en beslissend’ in Oranje en kwam dat tijdens EURO 2020 (vanwege de coronacrisis gespeeld in 2021) en het Wereldkampioenschap in Qatar al ‘aan de oppervlakte’. De verslaggever uit zijn zorgen over de fitheid en vorm van de beoogde sterkhouders tijdens het komende Europees Kampioenschap. “Koeman sprak deze week uit dat de Europese titel het doel is wat hij voor ogen heeft en dat zijn elftal dat moet uitstralen. Wie de as van Oranje analyseert, beseft dat dit een hels karwei wordt. De beste aanvaller (Memphis) is niet fit, de beste middenvelder (De Jong) heeft niet de persoonlijkheid om het elftal te dragen, de beste verdediger en leider (Virgil van Dijk) acteert te wisselvallig en de beste keeper (Justin Bijlow) staat al elf weken langs de kant”, zo klinkt het.

