Van der Gijp raadt terugkeer bij Ajax af: 'Hij moet het niet doen'

René van der Gijp raadt Erik ten Hag een terugkeer bij Ajax af. De oud-international kan zich niet voorstellen dat de trainer volgend seizoen nog steeds actief zal zijn bij Manchester United, waar hij aan een matig tweede seizoen bezig is. Toch denkt Van der Gijp niet dat een terugkeer in Amsterdam de juiste stap voor Ten Hag zou zijn.

Ten Hag was van december 2017 tot medio 2022 uiterst succesvol als trainer van de Amsterdammers. Ajax won onder leiding van de in Haaksbergen geboren trainer onder meer drie landstitels en bereikte in 2019 de halve finale van de Champions League. Bijna twee jaar geleden volgde een overstap naar Manchester, waar Ten Hag in zijn eerste seizoen beslag legde op de League Cup én met een derde plaats in de competitie de felbegeerde kwalificatie voor de Champions League afdwong.

In zijn tweede jaar aan het roer slaagt United er echter niet in om de ingezette lijn door te zetten. Met nog zes wedstrijden te spelen staat de club slechts zevende in de Premier League, met een achterstand van 23 punten op koploper en stadgenoot Manchester City. De vierde plaats van Aston Villa, die recht geeft op een nieuw ticket voor het miljardenbal, is met een achterstand van dertien punten eveneens ver uit het zicht; het feit dat The Villans een wedstrijd meer speelden doet daar nauwelijks iets aan af. Wel heeft Ten Hag nog zicht op het bereiken van een finale: zondag speelt United op Wembley in de halve finale van de FA Cup tegen Championship-club Coventry City. Bij een eventuele overwinning neemt Ten Hag het in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale. Die wordt een dag eerder gespeeld en gaat tussen bekerhouder Manchester City en Chelsea.

Van der Gijp verwacht niet dat Ten Hag komende zomer mag aanblijven: "Nee, dat wordt 'm niet", zegt hij dinsdagavond in Vandaag Inside. Vervolgens verwijst hij naar de persconferentie van afgelopen zaterdag na het gelijkspel bij Bournemouth (2-2), waar Ten Hag opstapte toen een vraag van een journalist hem niet beviel. "Heb jij zulke momenten het idee dat hij een beetje onder druk staat?", vraagt Van der Gijp retorisch. Johan Derksen noemt Ten Hag 'niet de sympathiekste jongen qua uitstraling', maar stelt dat de trainer het bij Ajax goed heeft gedaan en vraagt zich af waarom die club hem niet terug zou halen. Presentator Wilfred Genee haalt vervolgens Hugo Borst aan, die vorige week in Veronica Offside stelde dat het 'alleen maar minder' kan gaan als Ten Hag terugkeert in de Johan Cruijff ArenA. Daar moet Van der Gijp hem gelijk in geven: "Dat is waar. Of het moet écht je club zijn, dat je die club echt zo'n warm hart toedraagt... Weetje, Louis (van Gaal, red.), Frank de Boer... Maar hij (Ten Hag, red.) moet het niet doen."

