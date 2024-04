Van der Meijde weet wie Ajax kan redden: 'Als hij clubs opbelt, weten ze meteen wie hij is'

Andy van der Meijde hoopt dat Wesley Sneijder een functie kan vervullen bij Ajax. De club is al langere tijd op zoek naar een directeur transfers en een nieuwe trainer, maar moet door het plotselinge vertrek van Alex Kroes ook op zoek naar een algemeen directeur. Het is een groot vraagteken welke personen die rollen gaan invullen.

Van der Meijde, die al vaker een lans brak voor Sneijder, ziet de recordinternational goed functioneren in een technische functie. “Ik zou hem eerder aanstellen als een technisch directeur, omdat hij bij veel clubs binnenkomt. Als hij belt, weet iedereen wie hij is. Ik zie graag een rol voor Wesley bij Ajax”, zegt Van der Meijde, die bij het praatprogramma Veronica Offside geregeld naast Sneijder zit.

Artikel gaat verder onder video

“Als trainer zou ik graag Pascal Jansen willen zien. Die heeft het goed gedaan bij AZ. De laatste periode was wat minder, maar hij heeft een groot aandeel gehad bij die club”, vervolgt de oud-aanvaller in een interview met De Telegraaf. “Jordi Cruijff wordt genoemd als algemeen directeur. Misschien kan dat wel. Ajax moet opnieuw beginnen. Dit seizoen moet je vergeten. Het is een drama. Nu moeten we helaas weer wachten. Je weet niet hoe snel het gaat. Ik denk niet dat het bestuur er rekening mee heeft gehouden dat dit kon gebeuren, dus we kunnen weer opnieuw beginnen. Het is slecht nieuws voor alle Ajacieden.”

Van der Meijde is teleurgesteld door het nieuws dat Kroes is geschorst op verdenking van handel met voorkennis. “Ik vind het heel moeilijk. Het is alsof je niemand meer kunt vertrouwen in de voetballerij. Er lopen mensen zonder Ajax-hart, ze willen allemaal hun zakken vullen. Zo gaat het al twee jaar bij Ajax. Het is een schande, de grootste club van Nederland.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-supporters verbijsterd door nieuws over Kroes: 'Niks blijft ons bespaard dit jaar'

De supporters van Ajax reageren verbijsterd en moedeloos op het nieuws dat algemeen directeur Alex Kroes is geschorst.