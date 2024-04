Van Gaal sluit twee functies uit bij Ajax tijdens bestuurlijke crisis

Louis van Gaal zal de komende tijd niet als CEO of trainer bij Ajax tekenen. Volgens Michael van Praag geeft de oud-bondscoach de voorkeur aan zijn huidige rol, waarin hij van een afstand advies geeft aan de club.

Het ontslag van algemeen directeur Alex Kroes van dinsdag zorgt bij Ajax niet voor een duidelijke koerswijziging, zegt Van Praag tegen de NOS. “We gaan gewoon op dezelfde weg door, die ook mede door Alex is geïnitieerd. We hebben Louis van Gaal, Danny Blind, Kelvin (de Lang, red), Marijn (Beuker, red.). Daar maak ik me echt geen zorgen over.”

In gesprek met Jeroen Stekelenburg laat de voorzitter van de RvC van Ajax weten dat de huidige directieleden zeer actief zijn om de rust binnenkort weder te laten keren. “U moet niet denken dat die namen die ik noem stilzitten, of hier door de week op de lege tribunes gaan zitten kijken van hoe mooi het veld is. Die zijn natuurlijk allang bezig met invullingen van de belangrijkste posities bij Ajax. Deze week gaan we aan de tafel en overleggen hoe nu verder gaan. We gaan profielen opstellen, voor zover die er nog niet zijn, en aan de slag.”

Op de vraag of Van Gaal in een functie wil treden die meer op de voorgrond is, is Van Praag duidelijk. “Louis heeft een hele actieve rol via de telefoon. Dat kan ook niet anders, want hij woont in Portugal. Hij wil ook niet naar Nederland komen. Dus zijn rol zal niet fysiek hier aanwezig zijn. Hij zal ook niet tijdelijk CEO worden, hij helpt ons gewoon op de achtergrond. Dat komt goed.”

