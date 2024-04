Van Hanegem doet niet mee aan polonaise rondom achtvoudig international: 'Mensen maken hem Onze-Lieve-Heer'

Willem van Hanegem is niet zo gecharmeerd van als andere analisten. De oud-voetballer denkt dat de middenvelder een andere rol op zich moet nemen om zich echt te kunnen onderscheiden en te groeien als speler.

Wytse van der Goot vraagt Van Hanegem tijdens Rondo naar zijn mening over de middenvelder van PSV. “Dat is een aardige speler. Dat die mensen hem onze Lieve Heer maken. Dan denk ik: kom op, doe gewoon normaal joh. Dat is een hele normale speler. Meer niet."

De Kromme denkt dat Veerman op zijn positie te weinig uitgedaagd wordt. "Hij is fysiek niet zo sterk. Hij is net als die jongen die nu bij Atalanta speelt." Van Hanegem refereert hier naar Teun Koopmeiners, die voorheen bij AZ speelde. "Die speelde ook altijd tegen zijn laatste linie aan. Ze hebben beiden een goede trap, dat is dan wel lekker." Rafael van der Vaart geniet wel van de achtvoudig international. "Hij is wel de beste passende speler. Maar kan hij echt de volgende stap aan, dat is de vraag."

Van Hanegem zou Veerman niet aanraden om in de Serie A te gaan spelen. "Als hij naar Italië gaat en hij gaat daar spelen zoals hij hier speelt… Dan denk ik wel dat ze zeggen van: 'Luister nou, zo spelen wij hier niet op het middenveld'. Als middenvelder moet je de strijd aangaan en je niet eraan onttrekken om maar je balletjes te kunnen geven." Van der Vaart is het niet eens met Van Hanegem. "Ik denk dat dat juist wel in Italië tot zijn recht komt en alleen daar."

