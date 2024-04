Van Hanegem is voorstander van wijziging bij Feyenoord: 'Hij heeft twintig, dertig goals laten liggen'

Willem van Hanegem denkt dat het tijd wordt om Feyenoord-spits even op de bank te zetten. De Mexicaan maakt een moeilijke periode door in Rotterdam, nadat hij eerder in het seizoen nog de ene na de andere treffer produceerde. Tegen Ajax (6-0) kwam de spits wederom niet tot scoren.

Wanneer het plafond van de Feyenoord-spits tijdens Rondo besproken wordt, probeert Marco van Basten eerst de lachers op zijn hand te krijgen. “Dat zal wel op zijn slaapkamer zijn. Maar nee, als je een beetje goed bent, dan kan je niet zo lang zwakke wedstrijden afleveren.” Rafael van der Vaart haakt daarop in. “Zeker niet als je 6-0 wint.” Giménez had volgens Van Basten moeten scoren in De Klassieker. “Hij kreeg gisteren (zondag, red.) echt drie, vier goede kansen. Je ziet dat hij geen vertrouwen heeft.” Van der Vaart zag zondag een geïrriteerde spits, zelfs na een 6-0 overwinning. “Ik vond het wel mooi, hij was de enige Feyenoorder die boos was.”

Van der Vaart denkt dat er een kans is dat de Mexicaan flopt in het buitenland. “Ik ben bang voor het Jørgensen-scenario. Dat vond ik ook een hele goede spits. Maar op de een of andere manier was het in een keer klaar. Ik zeg wel eens: ‘Je moet dansen als er muziek speelt’. Als iemand heel veel geld biedt, moet je hem toch laten gaan.”

Willem van Hanegem had wel geweten wat hij met de spits zou hebben gedaan als hij trainer was geweest van Feyenoord. "Ik had gezegd: ‘Ga jij nou maar eens even zitten’.” De Kromme meldt dat Feyenoord ervan baalt dat de spits zo vaak heen en weer vliegt, bijvoorbeeld voor interlands. “Dan stel je hem niet op, toch?” Van Hanegem zou de Japanner Ayase Ueda wat vaker de kans geven. “Giménez heeft bij elkaar denk ik twintig, dertig goals laten liggen. En in het begin dacht ik dat ze (Feyenoord, red.) opnieuw kampioen zouden worden, zo goed speelde hij.”

Kersverse Feyenoord-aanwinst Anis Hadj Moussa krijgt kritiek. "Ik heb ook nou eens negentig minuten lang op Hadj Moussa zitten letten. Dat wordt helemaal niks."