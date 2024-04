Van 't Schip zag supporters de bus opwachten: 'De jongens begrijpen dat heel goed'

John van ’t Schip is blij dat de supporters die afgelopen zondag de spelersbus van Ajax hebben opgewacht na het duel met Feyenoord (6-0) dat op een respectvolle manier deden. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Twente heeft de oefenmeester toegelicht hoe het gesprek met de fans is gegaan.

“Allereerst wil ik wel zeggen dat de fans die ons hier opwachtten, dat op een heel respectvolle manier hebben gedaan”, begint Van ’t Schip. “Ze hebben het hele seizoen al te maken gehad met teleurstellingen, net als wij als groep. Credits aan hen dat ze onvoorwaardelijk achter de ploeg blijven staan. Dat hebben ze ook aangegeven.”

De trainer geeft aan dat de supporters er niet stonden omdat ze niet meer achter het elftal staan. “Logisch, want we kunnen natuurlijk niet op zo’n wijze verliezen van Feyenoord, je aartsrivaal. Daar hebben zij een heel duidelijk signaal mee willen afgeven. Dat is heel goed te begrijpen en de jongens begrijpen dat ook heel goed.”

Op het einde van de persconferentie gaat Van ’t Schip in op wat er is besproken bij de bus. “Ik kan niet herhalen wat ze nou precies hebben gezegd, maar de strekking was dat ze zwaar teleurgesteld zijn”, laat hij weten. “Het is een familie die daar staat en ze leven voor Ajax. Het hele jaar door staan ze achter de club. Het is natuurlijk de wedstrijd van het jaar, dus het is logisch dat het dan binnenkomt.”

