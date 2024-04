Journalist confronteert Van ’t Schip: ‘Vind je het moeilijk om iets kritisch over hem te zeggen?’

Ajax-trainer John van ’t Schip heeft zich vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie naar aanleiding van het komende thuisduel met FC Twente uitgelaten over . De aanvoerder van de Amsterdammers was na afloop van de historische afgang in De Klassieker het mikpunt van kritiek. Niet alleen omdat hij evenals zijn ploeggenoten een slechte wedstrijd speelde, maar vooral vanwege zijn klap op het achterhoofd van tegenstander Bart Nieuwkoop. Van ’t Schip bleef echter mild voor zijn aanvaller en dat leidde tot verbazing bij een verslaggever.

Bergwijn stond lange tijd buitenspel met een hamstringblessure. Hij maakte op 17 maart zijn rentree in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam en bezorgde Ajax met een late treffer nog een punt, maar kon niet voorkomen dat zijn ploeg eerst duur puntenverlies leed tegen Go Ahead Eagles en vervolgens een flinke pak rammel kreeg van Feyenoord. “Hoe kijk je dan naar je aanvoerder die dan wel de band draagt? Ik snap dat het lastig is om een speler eruit te pikken, maar goed: Bergwijn is jouw aanvoerder. Hij heeft veel kritiek gekregen op zijn spel, maar deelt ook een klap uit waarvan iedereen denkt: waarom is dat geen rode kaart? Hoe kijken jullie naar zijn optreden?”, kreeg Van ’t Schip de vraag.

Artikel gaat verder onder video

“Allereerst is hij vader geworden, dus daar feliciteren we hem wel mee, denk ik. Dat lijkt me logisch”, reageerde Van ’t Schip in eerste instantie. “Maar ten tweede: dat zijn frustraties. Dat zijn frustraties die naar boven komen, wat absoluut niet goed te praten valt. Maar daar is verder genoeg over gezegd en geschreven denk ik. Steven is voor ons een belangrijke speler. Hij komt van heel lang blessureleed terug, in een elftal dat niet draait en dan ook nog in De Kuip. Ik denk dus dat het niet heel eerlijk is om hem daarop te beoordelen.” Het antwoord van Van ’t Schip zorgt voor nogal wat verbazing bij de verslaggever in kwestie, die zich afvraagt of de oefenmeester van Ajax ‘het moeilijk vindt om iets kritisch te zeggen’ over Bergwijn.

“Helemaal niet. Ik weet ook dat hij niet zijn beste wedstrijd heeft gespeeld. Dat hoeft hij niet tegen mij te zeggen, omdat hij dat zelf weet. Dat geldt niet alleen voor hem, dat geldt voor het hele elftal”, aldus Van ’t Schip, die het te makkelijk vindt om Bergwijn eruit te pikken na de dramatische middag in Rotterdam-Zuid. “We hebben het elftal toegesproken. Het team heeft gefaald, het was niet het falen van één persoon.”

