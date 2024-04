Verweij: 'Vertrek is voor Ajax onbespreekbaar, ze willen een elftal om hem heen bouwen'

Ajax heeft clubtopscorer te kennen gegeven dat een zomerse transfer 'onbespreekbaar' is, meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf vrijdag in de podcasts Kick-Off. De 22-jarige spits onttrekt zich dit seizoen als een van de weinigen aan de sportieve malaise in Amsterdam, de club zou het elftal van volgend seizoen dan ook 'om hem heen willen bouwen' zegt Verweij.

Brobbey is bezig aan zijn tweede periode in Amsterdamse dienst. De zelfopgeleide aanvaller debuteerde in het seizoen 2020/21, nog onder trainer Erik ten Hag, in het eerste elftal van de club. In de zomer van 2022 maakte hij gebruik van zijn transfervrije status om over te stappen naar het Duitse RB Leipzig, maar dat werd een groot fiasco. Na een halfjaar haalde Ajax hem op huurbasis alweer terug naar Amsterdam, om hem vervolgens voor ruim 16 miljoen euro definitief terug te kopen. Dit seizoen staat hij na 39 wedstrijden in alle competities op 21 doelpunten én tien assists, bovendien debuteerde Brobbey in oktober in het Nederlands elftal, waarvoor hij vooralsnog een enkele interland achter zijn naam heeft.

Ajax zou komende zomer dan ook geen medewerking willen verlenen aan een tweede vertrek van Brobbey, weet Verweij. "Hij heeft te horen gekregen dat een vertrek onbespreekbaar is, hij blijft na dit seizoen bij Ajax", zegt de clubwatcher, die direct wel een slag om de arm houdt. "Maar: elke speler is te koop. Als hij een geweldig EK speelt, moet je kijken hoe het er dan voorstaat. Maar Ajax heeft hem te kennen gegeven dat ze niet van hem af willen en in principe ook niet met clubs willen praten."

Eerste spits

Brobbey sprak eerder deze week in een TikTok-video van Men's Health NL doodleuk de verwachting uit dat hij na de Europese eindronde in Duitsland een bedrag van 80 miljoen euro waard zou kunnen zijn. "Als er dan 60, 70 of 80 miljoen wordt geboden, dan kan het ineens weer heel anders zijn", denkt Verweij. "Je weet niet wat er gebeurt als hij er wel één of twee inschiet op het EK, of eerste spits wordt van Koeman. Maar Ajax wil een elftal om hem heen bouwen."

Onder druk wordt alles vloeibaar

Valentijn Driessen neemt het nieuws van zijn collega met een flinke korrel zout. "Dit zijn van die tactieken en strategieën rond onderhandelingen. Iedereen neemt zijn posities in en zet zogenaamd zijn hakken in het zand. Maar puntje bij paaltje: onder druk wordt alles vloeibaar, en dat zal nu ook zo zijn. Stel je nou voor als die jongen dadelijk naar Real Madrid kan, dan gaat Ajax nee zeggen? Dan komt er geen enkele speler meer naar Ajax toe. Dat was bij AZ ook regelmatig het geval: als je nooit wil meewerken met je spelers, dan zijn sommige spelers gewoon niet bereid om te komen", besluit de chef voetbal van de ochtendkrant.

