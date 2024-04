Ajax-speler komt met gigantische voorspelling: ‘Na het EK ben ik 80 miljoen euro waard’

verwacht dat hij na het EK flink gaat stijgen in transferwaarde. De aanvaller van Ajax, die waarschijnlijk met Oranje zijn opwachting gaat maken op het Europees Kampioenschap in Duitsland, komt in een TikTok-video met Men’s Health NL met een gewaagde voorspelling.

“Na het EK ben ik tachtig miljoen euro waard”, zegt Brobbey met een stalen gezicht. “En dan naar Manchester United?”, krijgt de Ajax-spits vervolgens de vraag. “Ik heb hier nog een contract tot 2027”, lacht hij. Brobbey staat deze maand op de cover van Men’s Health.

Artikel gaat verder onder video

Brobbey ontbrak vorige interlandperiode in de selectie van het Nederlands elftal wegens een blessure die hij had opgelopen in het duel tegen Sparta (2-2). De spits lijkt echter genoeg vertrouwen te hebben in een definitieve uitverkiezing voor de selectie voor het EK. Het EK gaat op 14 juni van start in Duitsland.

