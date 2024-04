Veronica Offside komt met primeur: 'Ajacied heeft aanbieding van hele grote club gehad'

zou zomaar eens bezig kunnen zijn met zijn laatste wedstrijden voor Ajax. De jonge middenvelder zou volgens Wilfred Genee bij veel 'grote clubs' op het lijstje staan, waarvan er één echt concreet is.

Tijdens de uitzending van Veronica Offside wil Genee het even over Taylor hebben, die tegen FC Twente (2-1) een sterke wedstrijd speelde en de assist gaf bij het winnende doelpunt van Brian Brobbey. “Hij schijnt ook door een aantal hele grote clubs al gevolgd te zijn, schijnt zelfs al een aanbieding van één hele grote club te hebben gehad. Ik denk dat hij gewoon weggaat aan het einde van het seizoen. Hij doet het steeds beter en als je hem in een beter team zet, dan kan hij wel eens heel goed functioneren."

Andy van der Meyde steekt ook de loftrompet op over de 22-jarige middenvelder. "Dat denk ik ook. Ajax ging in de tweede helft (tegen FC Twente, red.) anders spelen, toen kwam hij op 10. Hij trok de kar. Hij was aanwezig, snel, ook in omschakeling vond ik hem goed. Eerder liep hij nog wel eens rustig terug, nu werkte hij hard voor het team. Mentaal sterke speler."

Aan de andere kant van de tafel is Wim Kieft wat minder optimistisch. "Hij gaat niet naar een grote club. We hebben het gezien met Gravenberch bijvoorbeeld. Die gaat naar Bayern München en dat begrijp ik. Je praat met de trainer en die zegt: 'Ik heb allemaal ideeën met jou.' Bij Bayern denken ze, bij wijze van spreken: we hebben er nog twintig. Waarom zou het dan wel bij Liverpool lukken? Die denkwijze begrijp ik gewoon niet."

Kieft heeft nog wel een voorbeeld van hoe het wél moet. "Je kunt ook een carrièreopbouw hebben en goed je centjes verdienen, zoals Koopmeiners heeft gedaan. Die ging van AZ naar Atalanta, een subtopper." De international is ondertussen uitgegroeid tot sterspeler in Bergamo en zou deze zomer een overstap kunnen maken naar een topclub in Europa.

