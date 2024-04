Vitesse blijft hopen en verwacht volgende week meer te weten over licentiebehoud

Vitesse hoopt maandag goed nieuws te ontvangen van de licentiecommissie van de KNVB, laten de Arnhemmers weten op de clubwebsite. De club vreest voor het voortbestaan en diende een conceptplan in bij de voetbalbond in de hoop de toekomst van de club te kunnen garanderen.

Vitesse geeft aan maandag een reactie van de KNVB op het opgestelde plan te verwachten. Dat plan houdt in dat de Arnhemmers regionale bedrijven gaan benaderen. “Zoals bij eenieder bekend heeft de club enorme financiële uitdagingen, zowel dit seizoen als voor de langere termijn”, geeft directeur Edwin Reijntjes aan. De absolute intentie is om hierin samen met regionale partijen op te trekken. Langzaam Vitesse weer van en voor de regio te maken. Daar ligt immers de basis!”

Artikel gaat verder onder video

Lange tijd leek het erop dat Vitesse in zee zou gaan met Coley Parry. De Amerikaan stak tot op heden al miljoenen in de Arnhemse club, maar de overname werd in februari na onderzoek door de KNVB geblokkeerd. Inmiddels zou Parry dat geld graag terug willen zien. Reijntjes geeft aan dat de prioriteit voorlopig ligt op het verkrijgen van de licentie. “Hiervoor moeten onder andere de aandelen met spoed weg bij onze huidige eigenaar, Valeriy Oyf. Met Coley Parry is dit helaas niet gelukt. We zijn dus verplicht om naar alternatieven te kijken, ondanks de miljoenenschuld die dit ons oplevert.”

“Daarover zijn wij in gesprek met Coley”, vervolgt Reijntjes. “Dit gaat met vallen en opstaan. Hij heeft immers zijn nek uitgestoken en miljoenen in de club gestoken, dat komt nu in het geding. Ik snap écht dat dit heel zuur is. Maar de regie ligt bij ons. Het is aan mij om de juiste keuzes voor Vitesse te maken. Een stabiele financiële toekomst is essentieel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Zelden gezien: Tjaronn Chery gaat langs veld confrontatie aan met agressieve supporter

Een opvallend tafereel na een uur voetballen tijdens de Gelderse derby tussen Vitesse en NEC.