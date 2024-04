Voetbalfans reageren op het treurige nieuws omtrent Ihattaren en laten geen spaan van hem heel

De reacties over het vertrek van Mohammed Ihattaren stroomden binnen. Ihattaren vertrekt bij Slavia Praag in Tsjechië, waar de middenvelder onder contract stond. Dat maakte de ploeg uit de Tsjechische hoofdstad op eerste paasdag bekend. In een kort statement meldde de club dat beide partijen dat gezamenlijk hadden besloten.

“De speler sprak onder meer de wens uit om zich op zijn carrière te richten in het bijzijn van zijn directe omgeving en zijn familie. Slavia steunt hem volledig in deze keuze”, laat de club weten in het statement. De 22-jarige linkspoot heeft nog geen wedstrijd voor de grootmacht uit Praag gespeeld, maar zijn contract is na minder dan vier maanden al ontbonden.

Artikel gaat verder onder video

“Vijf jaar is er voorbij, zo ontzettend jammer, zoveel talent, zoveel toekomstperspectief het is allemaal verloren gegaan. Niemand dringt tot hem door (op de goede manier), hij krijgt zelf de knop niet omgezet. Ik hoop van niet, maar vermoed dat hij hier nog eens enorme spijt van gaat krijgen”, schrijft een PSV-supporter op X.