Werder is er klaar mee: Keïta tot einde seizoen geschorst na wangedrag

zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Werder Bremen. De 29-jarige middenvelder koos ervoor om afgelopen weekend niet op de bank plaats te nemen, gedrag dat de club uit Bremen niet tolereerde.

Keïta kreeg zondag van coach Ole Werner te horen dat hij tijdens het duel tegen Bayer Leverkusen op de bank zou zitten. Zijn reactie daarop was zeer opmerkelijk te noemen: hij besloot niet in de teambus te stappen en ging op huis aan. Het team van Keïta verloor overigens met 5-0, wat betekende dat Bayer Leverkusen kampioen werd.

Artikel gaat verder onder video

Clemens Fritz, directeur profvoetbal, geeft dinsdag een reactie in een statement van Werder op de clubwebsite: “Het gedrag van Naby kunnen wij als club niet tolereren. Hij heeft door dit gedrag zijn team in de steek gelaten en zijn eigen wensen boven die van het team gesteld. Dat kunnen we niet toelaten. Het is belangrijk dat iedereen in deze fase van het seizoen gefocust is en daardoor zagen we geen andere optie dan Keïta voor de rest van het seizoen schorsen.”

De middenvelder kampt al zijn hele carrière met blessureleed en speelde in het verleden voor Liverpool. Ook dit seizoen is hij niet blessurevrij. Omdat hij afgelopen zomer als grote transfer werd binnengehaald door Werder, kon hij mogelijk niet accepteren dat een fitte Keïta niet in de basis zou starten. De ploeg uit Bremen staat momenteel op een 12e plek, met vijf punten voorsprong op de degradatiezone.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp staat plotseling op in Vandaag Inside: 'Hier wil ik niets mee te maken hebben!'

René van der Gijp stond op van tafel in Vandaag Inside, nadat presentator Wilfred Genee een grap over de vriend van bargast Raymond Mens maakte.