Walging om actie van Steven Bergwijn tegen Feyenoord: ‘Hij is een gefrustreerde idioot’

kwam aan het begin van de tweede helft tussen Feyenoord en Ajax (6-0) goed weg. De aanvoerder en aanvaller van Ajax deelde duidelijk een klap uit aan , maar arbiter Danny Makkelie en de videoscheidsrechter (VAR) besloten om niet in te grijpen. Sterker nog: Bergwijn kreeg überhaupt geen straf van de arbitrage.

Ajax counterde aan het begin van de tweede helft via Chuba Akpom richting het doel van Feyenoord. Bergwijn en Nieuwkoop liepen vlak achter Akpom zij aan zij richting het doel, waarna de aanvaller van Ajax overduidelijk een slaande beweging maakte richting de verdediger van Feyenoord. “Het ziet er inderdaad vrij lomp uit van de aanvoerder van Ajax”, zei commentator Mark van Rijswijk van ESPN over het moment.

Artikel gaat verder onder video

Dat Makkelie Bergwijn zonder kaart liet wegkomen en zelfs geen beroep deed op de VAR, zorgt bij veel voetballiefhebbers online voor verbazing “Hoezo is is dit geen rood? Dit is overduidelijk een slaande beweging Bergwijn? Zit de VAR nog aan de thee ofzo”, vraagt iemand zich af op X. “Totaal gestoord. Moet achteraf alsnog circa 5 wedstrijden schorsing opleveren”, vindt een ander. Eén gebruiker noemt het gedrag van Bergwijn 'aanvoerder onwaardig'.

Het moment werd ook besproken bij ESPN. "Hij slaat zijn tegenstander en dan is het volgens mij de vraag hoe hard en met welke intensiteit", reageerde analist Kenneth Perez. "Ik kan eerlijk gezegd niet beoordelen hoe hard het is." Volgens Karim El Ahmadi was wel sprake van een slaande beweging. "Ik zag het ook niet goed. Het lijkt ook net alsof hij wil trekken, maar het is toch wel een slaande beweging."

Een verzameling van de reacties op X op het moment:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vernederend beeld voor Ajax op ESPN na 72 minuten en 50 seconden spelen

De onmacht van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord werd na 72 minuten en 50 seconden op pijnlijke wijze gevangen door ESPN.