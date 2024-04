Pijnlijk: Mohammed Kudus wordt na de 2-0 van Bayer Leverkusen flink voor schut gezet

West Ham United kroonde zich vorig jaar nog tot winnaar van de UEFA Conference League en hoopt dit seizoen hoge ogen te kunnen gooien in de Europa League, maar moet na de 2-0 nederlaag in de eerste kwartfinale tegen Bayer Leverkusen vrezen voor uitschakeling. kon een verliespartij niet voorkomen. De Ghanees werd na de 2-0 van Bayer Leverkusen zelfs flink voor schut gezet door Victor Boniface: de Nigeriaanse spits imiteerde de celebration van Kudus.

Kudus begon het seizoen nog als speler van Ajax, maar maakte er geen moment een geheim van dat hij voor het einde van de zomerse transferwindow nog van club wilde verruilen. Met de overstap naar West Ham United kreeg hij zijn gewenste transfer. De regerend winnaar van de UEFA Conference League telde 43 miljoen euro neer voor de komst van de Ghanees en zal daar geen spijt van hebben gehad. Kudus kwam tot op heden 38 keer in actie voor West Ham en was al goed voor twaalf doelpunten en vier assists.

In het hoofdtoernooi van de Europa League maakte hij er al vier, waaronder een hele fraaie in de return tegen SC Freiburg in de vorige ronde. De ogen waren ook donderdagavond in de heenwedstrijd tegen Bayer Leverkusen op Kudus gericht, maar hij kon zijn ploeg ditmaal niet op sleeptouw nemen. Bayer Leverkusen had het lange tijd heel lastig met de Britten, maar trok in de laatste tien minuten van de wedstrijd de overwinning alsnog naar zich toe: 2-0. Invaller Boniface zorgde met zijn treffer voor een riante uitgangspositie voor de Duitsers.

De beresterke spits kon het niet laten om na zijn doelpunt Kudus voor schut te zetten. Boniface vierde zijn treffer door op het reclamebord te gaan zitten, iets wat Kudus dit seizoen al meermaals heeft gedaan na een treffer en wat toch een beetje zijn ‘ding’ is geworden. De Nigeriaan had daar echter lak aan en imiteerde de dribbelaar van West Ham.

Victor Boniface hit Mohammed Kudus' signature celebration after scoring against West Ham 🥶️ pic.twitter.com/WoWa38eVfN — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 11, 2024 Victor Boniface is back 🐐 pic.twitter.com/5iiLPIt1Ok — Mobolaji (@mo_bolaji_) April 11, 2024

