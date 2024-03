Ongelooflijk: 'Lionel' Kudus scoort na solo van 70 meter voor West Ham United

heeft donderdagavond na solo van 70 (!) meter gescoord voor West Ham United in de achtste finale van de Europa League tegen het Duitse SC Freiburg. De Ghanese oud-speler van Ajax tekende daarmee voor de 4-0 in Engels voordeel, waardoor de Conference League-winnaar van vorig seizoen zich mag opmaken voor de derde Europese kwartfinale in drie jaar tijd.

Het heenduel in Duitsland ging vorige week nog met 1-0 verloren voor The Hammers, die daardoor in Londen het verschil moesten zien te maken tegen Freiburg. Dat lukt de ploeg van trainer David Moyes op overtuigende wijze: halverwege was het al 2-0 door treffers van Braziliaans international Lucas Paquetá en Jarrod Bowen. Na rust tekende Aaron Cresswell voor de 3-0, waarna ruim tien minuten voor tijd hét moment van Kudus aanbrak.

De aanvallende middenvelder, die net als voormalig Ajax-ploeggenoot Edson Álvarez een basisplaats had, pikte de bal ruim op eigen helft op en zette vervolgens een solo in. Kudus dribbelde vervolgens tussen twee tegenstanders door en legde, inmiddels aangekomen in de buurt van de zestien, ook een verdediger in de luren. Oog in oog met doelman Noah Atubolu was het vervolgens een koud kunstje om af te ronden: 4-0. Een West Ham-fan plaatst de beelden op X met een ietwat overdreven maar daardoor niet minder complimenteuze caption: "Lionel Kudus". Overigens zou de oud-Ajacied tien minuten later ook voor de 5-0 in het voordeel van West Ham tekenen, waardoor hij nu in alle competities op elf doelpunten voor zijn Englse werkgever staat.