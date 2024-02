'Vermeend Ajax-target mag dromen van trainerschap bij West Ham United'

David Moyes ligt onder vuur bij West Ham United. De oefenmeester is bezig aan een dramatische serie met de Engelse club, die sinds de jaarwisseling nog geen wedstrijd wist te winnen. Graham Potter, die in een eerder stadium gelinkt werd aan een dienstverband bij Ajax, wordt genoemd als mogelijke opvolger, zo meldt The Telegraph.

Het Engelse krant geeft aan de voormalig trainer van onder meer Brighton & Hove Albion en Chelsea hoog op het lijstje staat van The Hammers. West Ham zou daarnaast de gesprekken over een contractverlenging met Moyes hebben vertraagd. De aankomende wedstrijden zouden cruciaal worden voor de toekomst van de Schot.

Potter wordt volgens The Telegraph genoemd als een over-performer. Met onder meer Brighton, Swansea City en Ostersunds presteerde de trainer boven verwachting. Afgelopen zomer werd Potter gelinkt als trainer van Ajax. Destijds stond Maurice Steijn, die inmiddels ontslagen is bij de Amsterdammers, nog niet aan het roer in de Johan Cruijff ArenA.

Op dit moment is John van 't Schip de hoofdtrainer van Ajax. Het is nog onduidelijk of dat na de zomer nog steeds het geval is in Amsterdam.