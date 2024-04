Wijnstekers ziet vorm terugkeren bij Feyenoorder: 'Heerlijk ventje om naar te kijken'

Ben Wijnstekers heeft afgelopen weekend genoten van Feyenoord, PSV, NEC en FC Volendam. De voormalig aanvoerder van Oranje mocht deze week het elftal van de week samenstellen in De Telegraaf en koos daarin alleen voor spelers van die vier clubs.

Namens Feyenoord konden Bart Nieuwkoop, Dávid Hancko, Quinten Timber, Igor Paixão en Yankuba Minteh op een uitverkiezing rekenen na de klinkende zege op Ajax (6-0). “Hij is zó onvoorspelbaar, een soort verrassingsact wanneer hij de bal krijgt, en ongelooflijk doelgericht”, is Wijnstekers lovend over Minteh. De oud-verdediger is daarnaast blij dat Paixão de vorm van vorig seizoen weer gevonden lijkt te hebben. “Die eerste goal was heel knap afgemaakt, dat soort stiftje met de buitenkant. Dan zie je dat hij echt weer vertrouwen heeft en is het een heerlijk ventje om naar te kijken.”

Artikel gaat verder onder video

PSV wist zaterdag ruim te winnen van AZ (5-1), waarbij Luuk de Jong en Joey Veerman indruk maakten op Wijnstekers. Van De Jong ziet de oud-voetballer dat hij nog steeds heel belangrijk is voor PSV. “Hij is de leider met ervaring die de spelers om zich heen tot méér kan bewegen, alleen al door wat hij zelf laat zien in zijn drukzetten bijvoorbeeld. En hij maakte er weer twee.” De voormalig international ziet daarnaast dat Veerman dit seizoen steeds beter wordt in geplaatste schoten van afstand. “Ik heb het idee dat hij zich dat aspect van z’n spel nog wat meer heeft toegeëigend dit seizoen. Hij heeft echt zijn stempel gedrukt op de naderende titel van PSV dit seizoen.”

Wijnstekers zag NEC de derby op bezoek bij Vitesse winnend afsluiten (0-3). Daarbij had hij goede woorden over voor Jasper Cillessen. “Die heeft echt zijn vorm weer te pakken en was echt ouderwets goed in de derby tegen Vitesse”, is de voormalig voetballer lovend. Ook de invalbeurt van Sontje Hansen, die twee keer wist te scoren, kon Wijnstekers bekoren. “Als je als invaller in een half uur tijd twee van zulke goals maakt, waarvan die eerste als een raket in de kruising vloog, dan verdien je het”, doelt de oud-Feyenoorder op zijn uitverkiezing in het elftal van de week. Van NEC maakte verder ook Philippe Sandler deel uit van het team.

De laatste plek in het elftal van de week van De Telegraaf was voor Robert Mühren van FC Volendam. De club uit het vissersdorp kende een geweldige week met een gelijkspel tegen Feyenoord en een zege op RKC, waarna de laatste plaats werd verlaten. Mühren scoorde tweemaal tegen de Waalwijkers. “Deze twee goals waren héél belangrijk in de strijd tegen degradatie”, laat Wijnstekers weten. “Hij stond op voor zijn club en dorp toen het echt werd gevraagd tegen RKC.”

