Willem van Hanegem lacht ‘hele middelmatige’ Ajax-speler live op televisie faliekant uit

Willen van Hanegem is totaal niet onder de indruk van . De clubicoon van Feyenoord noemt de 33-jarige Engelse middenvelder van Ajax maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport ‘een hele middelmatige speler’ en moet hardop lachen wanneer Marco van Basten oppert dat het gemis van Henderson zich tegen Feyenoord (6-0 verlies) misschien wel deed voelen voor Ajax.

Van Basten plaatst het pak slaag dat Ajax zondag kreeg van Feyenoord in perspectief door te wijzen op de afwezigheid van onder anderen Brian Brobbey, Steven Berghuis en Henderson. “Die mis je wel allemaal”, zegt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal. “Ja, dat is wel een aderlating”, reageert Van Hanegem cynisch op het opnoemen van de naam van Henderson door Van Basten, waarna De Kromme samen met de eveneens aanwezig Rafael van der Vaart in lachen uitbarst.

Artikel gaat verder onder video

“Vind jij Henderson niet goed?”, vraagt Van der Vaart vervolgens aan Van Hanegem. “Nee, natuurlijk niet”, antwoordt de inmiddels tachtigjarige oud-speler. Wanneer Van der Vaart aangeeft Henderson ook geen goede speler te vinden, moet Van Hanegem opnieuw lachen. Presentator Wytse van der Goot vraagt Van Hanegem zijn mening over Henderson toe te lichten. “Hij is een hele middelmatige speler. Die gaat Ajax niet op sleeptouw nemen”, reageert de analist.

Van der Goot beaamt dat Ajax ‘veel betaalt’ voor Henderson, maar vindt niet dat de routinier ‘iemand is die Ajax slechter maakt’. “Hij heeft ze niet beter gemaakt, toch?”, reageert Van Hanegem weer. “En als je veel geld moet uitgeven aan zo’n speler, dan denk ik: er zal bij Ajax toch wel iemand van zeventien, achttien of negentien rondlopen? Geef die dan een kans.”

Van Basten merkt op dat er in de jeugdopleiding van Ajax geen spelers rondlopen die het eerste elftal beter maken. “Dat is ook het probleem van Ajax: ze hebben die opleiding al een jaar of acht verwaarloosd. Er komen heel weinig goede spelers door. Dat is echt een probleem. Dat is iets van de laatste zes, zeven jaar: er komen heel weinig goede spelers door”, aldus de oud-topspits.

