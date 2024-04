Zeer onmachtige Oranje Leeuwinnen onderuit in eerste wedstrijd in kwalificatiereeks EK 2025

De Oranje Leeuwinnen zijn vrijdagavond kansloos onderuit gegaan tegen Italië Vrouwen (2-0). De ploeg van Andries Jonker was het gehele duel onmachtig en ging uiteindelijk onderuit in de eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks voor het EK 2025 in Zwitserland.

Al na vier minuten ging het mis in Cosenza voor de Nederlandse voetbalvrouwen. Sherida Spitse werd op snelheid afgetroefd en zag hoe Valentina Giacinti de bal achter Lize Kop werkte. Spitse moest het vervolgens ontgelden op X en werd zelfs vergeleken met Ajax-middenvelder Jordan Henderson.

Artikel gaat verder onder video

Net als in de eerste helft, slaagden de Oranje Leeuwinnen er in de tweede helft niet in om een goede kans te creëren. Het resultaat hiervan was dat de voetbalsters na dertien speelminuten op 2-0 achterstand kwamen door een goal van Agnese Bonfantini. In het restant van de wedstrijd bleef het spelbeeld eenzijdig: Oranje kon geen vuist maken en was totaal onmachtig tegen de Italianen. Eindstand: 2-0.

