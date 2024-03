Van Hooijdonk reageert op geklaag van vrouwen: ‘Ik verdiende 20.000 en werkte er ook naast’

Dit weekend werd er in de Nederlandse vrouwencompetitie actie gevoerd voor hogere salarissen in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Pierre van Hooijdonk vindt de timing van de actie twijfelachtig, zo laat de oud-voetballer en analist zondagavond weten in het televisieprogramma Studio Voetbal van de NOS.

De aanvoerders van de vrouwenploegen betraden in de achttiende speelronde het veld met shirts met de tekst ‘Betaald voetbal = betaald worden’, omdat zij vinden dat de speelsters meer geld moeten verdienen. Kika van Es (oud-speelster van onder meer PSV en het Nederlands elftal) Wieke Kaptein (dit seizoen door FC Twente gehuurd van Chelsea) schoven zondagochtend aan bij het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN om meer bewustzijn te creëren en te klagen voor het financiële probleem dat in hun ogen bestaat.

Artikel gaat verder onder video

“Komt deze actie niet gewoon te vroeg?”, reageert Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal. De oud-voetballer en analist legt uit dat hij aan het begin van zijn carrière - eind jaren 80, begin jaren 90 - ook niet kon rondkomen van alleen zijn salaris als voetballer. “Toen ik bij RBC Roosendaal mijn eerste contract in het betaald voetbal tekende, verdiende ik bruto 20.000 gulden per jaar. Als je meer wilde verdienen, moest je investeren in jezelf. Daarnaast werkte ik gewoon, zoals het gros van de Eerste Divisie.”

“Ik stond in een sportzaak als verkoper”, vervolgt Van Hooijdonk. “Dat was de investering die je deed voor jezelf. Dat deed eigenlijk de hele Eerste Divisie toen. De betere spelers gingen meer verdienen bij een club in de Eredivisie. Dat was het proces. Nu zie je ook in de Eerste Divisie, de huidige Keuken Kampioen Divisie, dat een groter deel van de spelers fullprof is. Dat heeft ook 25 jaar geduurd. Ik vind het moment dat de vrouwen hun vinger opsteken…”, zegt Van Hooijdonk, voordat hij onderbroken wordt door tafelgast Jeroen Stekelenburg, waarmee hij laat merken dat hij de timing van de actie eigenlijk ongepast vindt.