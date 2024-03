Mannelijke voetballer verbijsterd door Goedemorgen Eredivisie: ‘Niemand dwingt vrouwen fulltime te voetballen’

Voormalig profvoetballer Mario Bilate heeft zich verbaasd over de uitzending van Goedemorgen Eredivisie van zondag. Daarin pleitten Kika van Es (oud-speelster van onder meer PSV en het Nederlands elftal) Wieke Kaptein (dit seizoen door FC Twente gehuurd van Chelsea) voor hogere salarissen in de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Dit weekend wordt er in de Nederlandse vrouwencompetitie actie gevoerd voor hogere salarissen in de Azerion Vrouwen Eredivisie. De aanvoerders van de vrouwenploegen betreden in de achttiende speelronde het veld met shirts met de tekst ‘Betaald voetbal = betaald worden’, omdat zij vinden dat de speelsters meer geld moeten verdienen. Van Es en Kaptein schoven zondagochtend aan bij het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN om meer bewustzijn te creëren voor het financiële probleem dat in hun ogen bestaat.

Artikel gaat verder onder video

Bilate, voormalig speler van onder meer RKC Waalwijk, NAC Breda en ADO Den Haag en tegenwoordig in de Tweede Divisie actief voor Kozakken Boys, heeft verwonderd gekeken naar de uitzending, waarin presentatrice Fresia Cousiño Arias behalve Van Es en Kaptein ook analisten Hans Kraay junior en Marciano Vink en bondscoach Andries Jonker van het Nederlands dameselftal ontving. “Ik begrijp de discussie rondom de salarissen in het vrouwenvoetbal niet zo goed”, schrijft de spits verbijsterd op X. “Je krijgt toch betaald naar de financiële mogelijkheden van de club waar je voor speelt? Je verdient meer als je veel genereert toch? Niemand dwingt ze om fulltime te voetballen toch? Mis ik iets?!”

Tijdens de uitzending werd onder meer benoemd dat doordat de salarissen in de Azerion Vrouwen Eredivisie te laag liggen, veel speelsters een extra baan moeten nemen. Dat zou er echter toe leiden dat de fysieke belasting te hoog wordt, hetgeen naar verluidt de kans op blessures weer vergroot. Bilate denkt dat voetbalclubs ‘dik’ zouden investeren in het vrouwenvoetbal indien dat ‘vroeg of laat’ rendabel zou zijn. “De concurrentie van het mannenvoetbal is de grootste factor, denk ik”, schrijft de aanvaller, die verder onder meer stelt dat clubs uit de de Azerion Vrouwen Eredivisie zich vooral zouden moeten focussen op het trekken van vrouwelijke toeschouwers.