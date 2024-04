Zwakke schakel gevonden bij bekerfinalist: ‘Wild, druistig, hier moeten ze echt wat op verzinnen’

Als Feyenoord NEC een beetje goed bestudeerd heeft, zal het proberen veel aanvallen via links op te zetten. NEC-rechtsback kan de laatste weken niet overtuigen en is mogelijk dé zwakke schakel van de ploeg.

Tijdens de podcast Scorebordjournalistiek wordt er voorbeschouwd op de bekerfinale. Dat NEC de laatste competitiewedstrijd, thuis tegen PEC (2-2), niet wist te winnen, is voor de analisten geen verrassing. "Dat is een beetje de generale die bij alle clubs niet goed gaat", stelt Bart Frouws. "Je kunt echt een heel eind terug naar de ‘kleinere clubs’ die de finale halen, volgens mij tot 2005, 2006, dat zij de generale in de competitie niet winnen. Je kunt het ook anders spinnen en zeggen: de laatste drie kleine clubs die de bekerfinale wonnen, die leden puntenverlies in hun wedstrijd voor die finale. Zo’n laatste wedstrijd ga je heel voorzichtig in. Als je een directe rode kaart pakt, ben je eraan voor de finale. En je wil niet geblesseerd raken."

Frouws geeft ook aan dat fitheid mogelijk niet de grootste kracht van NEC is dit seizoen. “Feyenoord wordt daardoor veel geprezen, dat ze in de laatste minuten een wedstrijd over de streep kunnen trekken. Bij NEC was dat aan het begin van het seizoen juist tegenovergesteld en dat loopt nog wel een klein beetje door. Als je de stand maakt van de Eredivisie tot de 60ste minuut van wedstrijden, staat NEC 2e. Schuif je het een kwartiertje op, dan staan ze 4e. Einde wedstrijd staan ze zesde. Je merkt dat net wat eerder het kaarsje uit gaat bij de Nijmegenaren. Daar moet je bij deze wedstrijd ook rekening mee houden. Zeker als het naar verlenging gaat.”

Ook ziet Frouws één positie op het veld waar Feyenoord NEC echt veel pijn kan doen. “De achilleshiel bij NEC is toch wel de rechtsbackpositie. Bart van Rooij is geblesseerd geweest de afgelopen wedstrijden. Hij werd vervangen door Pereira, 20-jarige jeugdinternational van Frankrijk. Je hoort in en om de Goffert wat mensen die zeggen: ‘Het is hem niet helemaal’. Hij is wat wild, druistig. Maar hij is niet voor niets jeugdinternational van Frankrijk, als je ziet hoeveel goede spelers zij hebben, ook in die jongere lichtingen, dan moet je wat kunnen. Hij heeft alleen bij NEC nog oogkleppen op. En als je dan bedenkt dat Paixao tegen kan gaan spelen, Ivanusec of Minteh. Daar moet NEC iets op verzinnen.”

