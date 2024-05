Leverkusen houdt stand met tien man en eindigt bijna perfect seizoen met nationale dubbel

Bayer Leverkusen heeft het bijna perfecte seizoen afgesloten met de nationale dubbel, door na de landstitel ook de DFB Pokal in de wacht te slepen. In de eindstrijd in Berlijn hield de ploeg van trainer Xabi Alonso ruim een helft stand met een man minder tegen Tweede Bundesliga-club 1. FC Kaiserslautern, dat door een treffer van middenvelder Granit Xhaka na een kwartier spelen met 0-1 werd verslagen.

Kaiserslautern had zomaar voor een enorme stunt kunnen zorgen in de beginfase van het duel tegen de kampioen van de Bundesliga. Spits Daniel Hanslik wist al snel het doel onder vuur te nemen maar Leverkusen-doelman en -aanvoerder Lukas Hrádecky was op zijn post. Nadien was het Bayer dat op zoek ging naar het doelpunt. Jeremie Frimpong was de eerste die poogde het doel van Kaiserslautern te vinden. De Nederlander had nog geen geluk en ook sterspeler Florian Wirtz kwam even later niet verder dan de benen van doelman Julian Krahl. Kort erna was Zwitsers international en motor van het Leverkusen-elftal Granit Xhaka wél succesvol. De bal viel precies voor zijn linkervoet en hij schoot prachtig raak. De 1-0 kwam Leverkusen toe en Patrick Schick had de score nog verder op kunnen krikken, totdat plots voor rust Odilon Kossounou zijn tweede gele kaart ontving. De Ivoriaanse verdediger van Leverkusen mocht terecht inrukken, waardoor het weer een wedstrijd werd. Tobias Raschl had al voor rust al de score gelijk kunnen trekken, maar zijn poging ging maar net voorlangs het Leverkusen doel.

Met oud-Spartaan Ragnar Ache aan het begin van de tweede helft in het veld voor Kaiserslautern was het eerste gevaar na 10 minuten voor een ander ingevallen spits, Amine Adli. Zijn schot spatte uiteen op de vuisten van doelman Krahl. De daaropvolgende corner ging via het hoofd van de derde invaller Josip Stanisic maar nipt langs het doel van Kaiserslautern. Ache was even later voor het eerst gevaarlijk. Zijn eerste poging verdween langs het doel van Hrádecky, daarna moest de Fin handelend optreden. Lang gebeurde er niets, Kaiserslautern had de bal, Leverkusen loerde op de uitbraak. Na 75 minuten was dit recept bijna succesvol. Frimpong omspeelde de doelman, maar zag zijn breedtepass niet bij een teamgenoot terecht komen. Naarmate het laatste fluitsignaal dichterbij kwam werd Leverkusen gevaarlijker en gevaarlijker. Wirtz kwam nog dichtbij de 2-0, maar doelman Krahl voorkwam dat. Kaiserslautern wist ondanks het mannetje meer niet meer tot een echte doelkans te komen en moest dan ook het hoofd buigen voor Bayer Leverkusen wat daarmee de dubbel van Duitsland wist te pakken. Na het kampioenschap, de verloren Europa League finale dus nu de tweede prijs van het seizoen voor coach Xavi Alonso en zijn Leverkusen. 51 maal ongeslagen en maar één nederlaag, voor Bayer 04 een uniek jaar.

Voor Kaiserslautern zijn de druiven extra zuur. Als verliezend finalist zit er ook geen Europees voetbal in. Dat gaat nu naar 1.FC Heidenheim die daarmee hun debuutjaar in de Bundesliga direct beloond ziet worden met Europees voetbal.