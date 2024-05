Ian Maatsen krijgt al na negentien minuten flinke domper te verwerken

Voor is de eerste halve finale tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain niet heel lekker van start gegaan. De vleugelverdediger werd al na negentien minuten op de bon geslingerd na een overtreding op Warren Zaïre-Emery. Maatsen speelt dus het restant van de wedstrijd met een gele kaart op zak.

De Nederlander verruilde Chelsea begin dit kalenderjaar op huurbasis voor Borussia Dortmund. Waar Maatsen er in Londen niet tot nauwelijks aan te pas kwam, is hij in Duitsland uitgegroeid tot vaste kracht. Voor de vleugelverdediger was er in de vorige ronde van de Champions League nog een belangrijke rol weggelegd. Maatsen ging in de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid nog lelijk in de fout, maar maakte die in de return meer dan goed door de 2-0 binnen te schieten. Borussia Dortmund zou die wedstrijd uiteindelijk met 4-2 winnen, waardoor het woensdagavond tegenover PSG staat.

De Fransen treden in het Signal Iduna Park aan met de voorhoede Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé en Bradley Barcola, maar het was middenvelder Zaïre-Emery die Maatsen dwong een overtreding te maken. Die werd door de scheidsrechter meteen bestraft met geel. Maatsen, die zijn debuut in het Nederlands elftal nog moet maken, moet in het restant van het heenduel in de halve finales van de Champions League dus met de rem erop spelen.

