Carrie ten Napel meldde zich 29 april op complex van Spakenburg: 'Dat was opvallend!'

Presentatrice Carrie ten Napel denkt na over een talkshow die plaats moet vinden in voetbalkantines, zo geeft mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp aan in haar eigen podcast. Volgens Nijkamp was Ten Napel maandagavond aanwezig in de kantine van SV Spakenburg voor een pilot.

In de podcast Tina's TV Update legt de voormalig zenderbaas uit waarom Ten Napel was afgereisd naar het vissersdorp aan het Eemmeer: "Maandag was het de grote dagen voor pilots van talkshows", begint ze in haar eigen podcast. "Ten Napel heeft maandagavond ook een pilot opgenomen voor een talkshow. Zij heeft opnames gehad in de voetbalkantine van SV Spakenburg, dat is opvallend", vindt Nijkamp. "Ten Napel wil dus, als het doorgaat, opnames laten plaatsvinden in voetbalkantines."

Artikel gaat verder onder video

Ten Napel, dochter van oud-commentator Evert ten Napel, lijkt toekomst te zien in een talkshow die opgenomen wordt in een voetbalkantine. Het concept is bekend van televisiezender ESPN. Met het programma 'De Voetbalkantine' heeft de voetbalzender zelfs een programma wat wordt vernoemd naar de kantine, maar ook in dit geval vindt de talkshow plaats in een voetbalkantine.

