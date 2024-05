Franse minister eist ‘zwaarste sancties’ tegen Monaco-speler die logo tegen homofobie afplakt

Amélie Oudéa-Castéra, de Franse minister van Sport, vindt het onacceptabel dat van AS Monaco een logo tegen homofobie op zijn shirt had afgeplakt met tape. Ze is dan ook van mening dat de middenvelder gestraft moet worden voor de actie.

Het logo op de borst was gemaakt voor de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie. Voorafgaand aan het duel tussen AS Monaco en Nantes hielden beide teams ook een spandoek omhoog ter ondersteuning van de actie, maar daar was Camara ook nergens te bekennen.

Oudéa-Castéra vindt de actie van de Malinees nergens op slaan. “Ik vind dit onaanvaardbaar gedrag en het moet onderworpen zijn aan de zwaarste sancties tegen de speler, maar ook tegen de club die dit toestond”, is ze streng bij RTL France.

Na afloop van het met 4-0 gewonnen duel, mede door een goal van Camara, werd Monaco-trainer Adi Hütter ook gevraagd naar het voorval. “Als club ondersteunen we de actie tegen homofobie. Het was een persoonlijk initiatief van hem, waarover we intern met hem zullen praten”, gaf hij aan.

