Xabi Alonso weet niet wat hij ziet: Bayer Leverkusen wordt volledig afgetroefd door Atalanta

Bayer Leverkusen dreigt woensdagavond tegen de eerste nederlaag van dit seizoen aan te lopen én naast de eindzege van de Europa League te grijpen. De formatie van coach Bayer Leverkusen is in de eerste helft van de finale tegen Atalanta Bergamo geen schim van de ploeg die het in de voorbije maanden was en keek binnen een halfuur al tegen een 2-0 achterstand aan. Ademola Lookman is vooralsnog de grote man bij de Italianen. Met twee doelpunten bezorgde hij het elftal van Marten de Roon, Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Mitchel Bakker een vliegende start.

Bayer Leverkusen gold op voorhand als de grote favoriet voor de eindzege van de Europa League. De formatie van Alonso verloor dit seizoen niet voor niks nog geen enkele wedstrijd in competitieverband. Bayer Leverkusen kroonde zich ongeslagen tot kampioen van Duitsland, reikte zonder ook maar één keer te verliezen tot de finale van de Europa League én heeft zich geplaatst voor de eindstrijd van het Duitse bekertoernooi. Alonso en zijn manschappen werkten dan ook met heel veel vertrouwen toe naar de ontmoeting met Atalanta Bergamo, maar daarvan is in de eerste helft weinig tot niets te zien.

Atalanta zit er vanaf de eerste minuut bovenop bij de Duitsers en dat resulteerde al na twaalf minuten in de openingstreffer. Na een subliem passje van Teun Koopmeiners kon Lookman uiteindelijk bij de tweede paal binnenschieten. Diezelfde Lookman zorgde een klein kwartier later voor enorme ontlading bij de uit Bergamo meegereisde supporters door na slordig Duits balverlies én een fraaie individuele actie de 2-0 in de verre hoek te plaatsen. Atalanta, waar Koopmeiners de enige Nederlander is met een basisplaats, lijkt Bayer Leverkusen dus de eerste nederlaag van het seizoen te gaan bezorgen. Maar de kampioen van Duitsland kwam de afgelopen weken al vaker terug van een achterstand...

