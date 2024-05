Kieft onder de indruk: 'Ik vind hem beter dan ooit, hij kan een hele belangrijke rol krijgen in Oranje'

Wim Kieft toont zich onder de indruk van het seizoen dat dit seizoen heeft doorgemaakt in het shirt van Atalanta. De 33-jarige middenvelder moet - tot zijn grote verdriet - de finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen door een blessure laten schieten, maar zou volgens Kieft nog weleens een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de selectie van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland.

Kieft is samen met Kees Jansma als analist bij de Europa League-finale aanwezig in de studio van Veronica. De oud-spits heeft met De Roon te doen: "Erger is er niet", zegt hij over de blessure van de middenvelder. "Die speelt niet bij Real Madrid, die speelt bij Atalanta. Dan is dat zuur, ik zou het knap vinden als hij positief blijft." Daar sluit journalist en voormalig Oranje-perschef Jansma zich bij aan: "Het is misschien ook zijn laatste kans, het is niet gezegd dat hij volgend jaar weer een finale haalt met Atalanta.

Kieft looft het 'ongekende gevoel' van de oud-speler van Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en Middlesbrough om ballen af te pakken. "Een beetje Willy van de Kerkhof", oppert presentator Wilfred Genee. Kieft vindt dat 'een behoorlijke goede vergelijking', met één kanttekening: "Die kon wel behoorlijk goed voetballen, die was vrij compleet." Dat neemt niet weg dat De Roon dit seizoen een uitstekende indruk op Kieft heeft gemaakt: "Omdat we dit seizoen veel wedstrijden van Atalanta hebben gezien, vind ik hem eigenlijk beter dan ik hem ooit gevonden heb. Ja, ik denk dat hij een hele belangrijke rol bij het Nederlands elftal had kunnen krijgen. Maar: misschien krijgt hij die nog", besluit de oud-international positief.

