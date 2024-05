OGC Nice pakt vlak na groot Ajax-nieuws over Farioli uit met verrassende video

Waar Francesco Farioli OGC Nice naar alle waarschijnlijkheid achter zich laat voor een avontuur bij Ajax, blijft (40) de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Frankrijk ‘gewoon’ trouw. De club leek met een video het afscheid van de Braziliaan aan te kondigen, maar niets is minder waar. Dante gaat nog minstens een seizoen door aan de Franse kust.

In de video die OGC Nice woensdagavond deelt via zijn officiële kanalen lijkt Dante zijn vertrek aan te kondigen. 'Bedankt voor alles', schrijft de club bij het bericht op X en de verdediger begint het filmpje met de tekst dat hij zich met 'veel emotie' richt tot de supporters. Dante vertelt vanaf dag één verliefd te zijn op de club, de stad en zijn inwoners én de supporters. OGC Nice is 'voor altijd' zijn familie en met beelden uit de verleden speelt de club ongetwijfeld in op de emoties van de fans, maar zij krijgen aan het einde van de video dus te horen dat Dante nóg een jaar te bewonderen zal zijn in de Allianz Riviera.

Dante liet zijn thuisland Brazilië in de winter van 2004 achter zich voor zijn eerste avontuur in Europa. Hij streek neer bij LOSC Lille, dat hij twee jaar later verruilde voor Charleroi. Na in België ook het shirt van Standard Luik te hebben gedragen vertrok hij in 2009 naar Borussia Mönchengladbach. Bij Bayern München groeide hij uit tot een van de beste verdedigers op de Duitse velden en won hij onder meer in 2013 de Champions League door Borussia Dortmund in de finale met 2-1 te verslaan. Dante verruilde Bayern München in de zomer van 2015 voor VfL Wolfsburg en na slechts één seizoen bij die club tekende hij in 2016 bij OGC Nice.

Op veertigjarige leeftijd was Dante in het afgelopen seizoen niet uit het elftal van Farioli weg te denken. De Braziliaan droeg de aanvoerdersband en kwam in alle competities (Ligue 1 en Coupe de France) tot 35 wedstrijden, waarin hij eenmaal trefzeker was en ook één keer fungeerde als aangever. Dante vervulde een belangrijke rol in het team van Farioli. Onder leiding van de Italiaan, die naar verluidt donderdag al bij Ajax zijn handtekening zet onder een contract voor drie seizoenen, groeide OGC Nice uit tot de ploeg met de minst gepasseerde defensie in de Ligue 1. De nummer vijf hoefde in 38 wedstrijden slechts 29 keer te vissen.

Dante debuteerde op 6 februari in de nationale ploeg van Brazilië. Hij droeg tot op heden dertien keer het shirt van zijn land, voor het laatst op 8 juli 2014 in de voor Brazilië dramatisch verlopen halve finale van het Wereldkampioenschap in eigen land. Dante werd na dat fiasco niet meer opgeroepen. Voor OGC Nice speelde hij vooralsnog 282 wedstrijden.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚̃𝐨... ❤️🖤 pic.twitter.com/0wTnABXpXr — OGC Nice (@ogcnice) May 22, 2024

