Real Madrid moet sterkhouder in Champions League-finale missen, EK nog altijd twijfelachtig

ontbreekt volgende week zaterdag tijdens de Champions League-finale, zo bevestigt Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti. Daarmee zit het clubseizoen erop voor de 24-jarige Franse middenvelder, die nu zijn vizier richt op het Europees kampioenschap in Duitsland.

“Hij werkt individueel, maar zal niet klaar zijn voor de finale”, aldus Ancelotti. De middenvelder viel in de returnwedstrijd van de halve finales in de Champions League tegen Bayern München uit met een stressfractuur in zijn linkervoet. Dat Tchouaméni niet op tijd fit is voor de finale is voor de Italiaanse oefenmeester een forse tegenvaller, omdat de Fransman een vaste waarde op het middenveld van Real Madrid is.

Artikel gaat verder onder video

Ook bij Frankrijk is Tchouaméni een basisklant. Ondanks zijn blessure nam bondscoach Didier Deschamps hem gewoon op in de voorselectie van Frankrijk. Of Tchouaméni het EK in Duitsland ook zal moeten missen? Daar gaat Ancelotti niet vanuit. “Ik geloof dat hij erbij zal zijn op het EK, ik denk dat hij klaar zal zijn”, besluit de oefenmeester.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Frank de Boer geeft advies aan Ronald Koeman: 'Hij is fantastisch en moet mee naar het EK'

Frank de Boer weet wie Ronald Koeman zeker moet meenemen naar het EK in Duitsland.