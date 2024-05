Tegenstander Oranje op EK zonder belangrijke kracht: 'Dat hij wegviel, was een schok voor het hele land'

Bij Oostenrijk is het ontbreken van David Alaba een groot gemis. De verdediger van Real Madrid moet het EK laten schieten vanwege blessureleed en mist daardoor het duel met Oranje op 25 juni.

In gesprek met Kronen Zeitung bespreekt Marko Arnautovic zijn verwachtingen voor het eindtoernooi in Duitsland. Oostenrijk moet enkele spelers missen, maar de spits van Inter denkt wel dat zijn team daarmee kan omgaan. "Ja, dat denk ik wel. Ralf Rangnick heeft zijn filosofie bij iedereen erin kunnen slijpen. Hij zorgt ervoor dat alle spelers helemaal klaar zijn voor het toernooi."

Dat Alaba door een blessure niet aan het toernooi kan meedoen, is wel een bittere pil voor de tegenstander van Oranje. "Het was echt een schok, een schok voor het hele land. Toen kregen we ook nog het nieuws over Xaver Schlager en Alex Schlager. Dat zij afwezig zijn, is echt pijnlijk. En dat zijn er ook nog spierprobleempjes, maar ik verwacht dat de rest van de groep er nu bij kan zijn. En ik denk dat Alaba ook buiten het veld nog wel een belangrijke rol gaat spelen."

Arnautovic verwacht wel dat Oostenrijk een belangrijke rol gaat spelen op het toernooi. "Het is een thuistoernooi voor Duitsland, maar ook voor ons, we hoeven niet ver te reizen. De sfeer in het team is enorm goed, net als in het land zelf. Bij Inter heb ik veel met Thuram gesproken, Frankrijk is een grote favoriet, dat weten we alle twee. Met Dumfries heb ik een weddenschap. Hij zegt dat Nederland van ons wint, ik heb natuurlijk op Oostenrijk gewed."

