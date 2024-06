Speler van Oostenrijk richt zich plotseling, in vloeiend Nederlands, tot Theo Janssen

heeft maandagavond indruk gemaakt in zijn interview met NOS-verslaggever Joep Schreuder. De international van Oostenrijk sprak, onlangs dat hij al zo'n vijftien jaar weg is uit Nederland, vloeiend Nederlands en richtte zich met fraaie woorden tot Theo Janssen, die in de studio het duel tussen Oostenrijk en Frankrijk (0-1) zat te analyseren.

Arnautovic kwam in het verleden maar liefst 59 wedstrijden in actie voor FC Twente, waarna hij vertrok uit Enschede en een fraaie internationale carrière volgde. Momenteel speelt de ervaren spits voor Internazionale, maar blijkt hij de Nederlandse taal allesbehalve verleerd te zijn. In gesprek met Schreuder van de NOS kon de 35-jarige voetballer in vloeiend Nederlands terugblikken op het optreden van zijn ploeg tegen titelfavoriet Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

"De taal ga je nooit verleren. Ik spreek de taal nog altijd. We hebben een paar Nederlanders bij ons op de club", doelde Arnautovic in gesprek met de NOS op Stefan de Vrij, Denzel Dumfries en Davy Klaassen Als je met hen praat, ga je de taal niet verliezen", legt Arnautovic uit. Vervolgens begint Schreuder over Arnautovic zijn oud teamgenoot Janssen, die op dat moment aanwezig is in de studio van de NOS als analist.

De international van Oostenrijk komt vervolgens, vlak na de teleurstelling van het verlies tegen Frankrijk, met mooie woorden aan het adres van Janssen: "Wie van ons gekker is? Theo Janssen, natuurlijk. Theo is een goede jongen, we hebben een mooie tijd gehad samen. Ik doe de groetjes aan Theo en zijn familie, ik hoop dat hij en zijn familie gezond zijn. Dat is het belangrijkst", zei Arnautovic tot slot, waarna Schreuder hem complimenteert voor zijn mooie woorden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.