Volle kalender eist tol: ‘Spelers kunnen het niet meer aan en overwegen te gaan staken’

De afgelopen jaren raakt de voetbalkalender voller en voller. Inmiddels lijkt de maat echt vol te zijn en denken spelers erover na om te gaan staken, zo maakt de voorzitter van de Engelse spelersvakbond (PFA) bekend.

Nu het reguliere seizoen ten einde is, hebben de PFA en de FIFPRO, de wereldwijde spelersvakbond, gesproken over de werklast en hersteltijd van de spelers. “Ik kan je vertellen over een situatie nog geen tien dagen geleden toen ik een kleedkamer bezocht”, vertelt PFA-voorzitter Maheta Molango op de bijeenkomst, geciteerd door de BBC. “Ik zei: ‘Ik ben blij om hier te zijn en wil best een beetje stennis te schoppen, maar uiteindelijk is de keuze aan jullie. Hoe ver willen jullie gaan?’”

“Sommigen zeiden dat ze het niet meer aankunnen en dat ze net zo goed kunnen gaan staken”, gaat hij verder. “Anderen zeiden: ‘Wat is het punt? Ja, ik ben miljonair maar ik heb geen tijd om het geld uit te geven’. Het is niet eens de vakbond die dit aankaartte, dat waren Jürgen Klopp en Pep Guardiola. We zijn op een punt aangekomen waar we moeten ingrijpen.”

De PFA heeft al gedreigd met juridische stappen en is aan het uitzoeken hoe er het beste dingen kunnen gebeuren binnen de constant groeiende kalender. In een brief aan de FIFA heeft ook de FIFPRO juridische stappen aangekondigd als het WK voor clubs daadwerkelijk met 32 teams zal plaatsvinden in de zomer van 2025.

