Bouma wijst beste teamgenoot bij Oranje aan: ‘Het niveau dat hij op een gegeven moment aantikte…’

Wilfred Bouma vindt Wesley Sneijder de beste speler met wie hij samen heeft gespeeld bij Oranje. De oud-verdediger denkt dat de recordinternational op een gegeven moment echt een heel hoog niveau aantikte. Wel is hij van mening dat hij anderen met wie hij heeft gespeeld tekortdoet als hij alleen de voormalig middenvelder noemt.

“Dan doe ik er te veel tekort, dat weet ik nu al. Maar als ik kijk hoe Wesley Sneijder is gekomen, het niveau dat hij op een gegeven moment aantikte…”, antwoordt Bouma in gesprek met FCUpdate wanneer gevraagd wie de beste speler is met wie hij bij Oranje heeft gespeeld. “En dan kijk ik terug, ook naar trainingen. Als je dan daar stond en de jongens begonnen te tikken, dan was dat een genot om naar te kijken.”

“Dan had je een Robben, Van Persie, Sneijder, Van der Vaart, dat was een periode”, vervolgt de oud-verdediger. “Maar daarvoor had je Clarence Seedorf, Phillip Cocu, Frank de Boer, Ronald de Boer. Als die begonnen te tikken… Toen wist ik dat als ik daarin meewilde, ik naar een ander niveau moest groeien. Op een gegeven moment kun je daar wel in mee, dus is wel mooi om te zien. Ik heb ook naast Jaap Stam gestaan, dat is zo’n kolos die me veel heeft geleerd, ook op mentaal gebied.”

Ook de bondscoaches die Bouma heeft meegemaakt bij Oranje komen aan bod. “Ik heb twee bondscoaches gehad als clubtrainer. Dat was Van Marwijk bij Fortuna en Dick Advocaat. Aan die twee heb ik het meeste gehad. Niet iedereen is hetzelfde als persoon. Zij kunnen je ook op het menselijke aspect raken. Sommige spelers hebben dat meer nodig dan tactisch of technisch. Zij hebben mij tijdens mijn carrière weten te raken.”

