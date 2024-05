‘Xavi ontvangt kort na ontslag al opvallende aanbieding van nationale ploeg’

Xavi heeft een aanbod ontvangen om bondscoach te worden van Zuid-Korea, zo schrijft Diario AS. De Wereldkampioen van 2010 werd deze week ontslagen door FC Barcelona en zou alweer snel aan de slag kunnen. Naast Zuid-Korea zou de keuzeheer ook andere aanbiedingen hebben ontvangen.

Het medium schrijft dat Xavi na het aankondigen van zijn vertrek bij Barcelona in januari benaderd is door Ajax. Naast de Amsterdammers trokken ook AC Milan en Manchester United aan de bel bij de Spanjaard, maar hebben hem niet formeel benaderd. Andere opties voor Xavi zijn Paris Saint-Germain of een van de clubs uit Qatar.

“Het opvallendste aanbod dat Xavi heeft ontvangen, is dat van een nationaal team. Specifiek dat van Zuid-Korea, denkend aan het WK 2026”, schrijft Diario AS. Het is overigens niet de eerste keer dat Xavi is benaderd door een nationale ploeg. Als coach van Al Sadd kreeg hij het aanbod om als assistent van Tite met Brazilië mee te gaan naar het WK 2022 in Qatar, om vervolgens zelf het roer over te nemen.

Of Xavi daadwerkelijk deze zomer weer aan de slag gaat, valt te betwijfelen. Volgens het medium is de clubloze oefenmeester van plan om een sabbatical van een jaar te nemen en zo meer tijd met zijn familie door te brengen, weer op te laden en na te denken over zijn volgende bestemming. Hij wil dus pas in de zomer van 2025 weer ergens aan de slag gaan.

