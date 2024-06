Afellay pleit voor andere spits dan Depay, Weghorst, Brobbey én Zirkzee

Ibrahim Afellay zou in de wedstrijd tegen Oostenrijk niet met in de spits starten. De voormalig middenvelder van onder meer PSV en FC Barcelona is van mening dat in de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal deze positie moet innemen.

“Ik zou niet met Memphis spelen. Ik zou Malen laten spelen”, begint hij bij NOS Studio Fußball. “Simpelweg omdat hij een geweldig seizoen bij Dortmund heeft doorgemaakt en ook omdat hij in de wedstrijden bij het Nederlands elftal een hele goede indruk heeft gemaakt.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Afellay heeft Depay weinig laten laten zien in de eerste twee groepswedstrijden op het EK. “Als je dan iemand hebt die een heel goed seizoen achter de rug heeft en die hemprima kan vervangen, dan moet je ook niet schromen om zo'n jongen te brengen”, is hij eerlijk.

Malen brengt, zo vindt Afellay, ‘heel veel wat het Nederlands elftal goed kan gebruiken’. “Zijn snelheid staat natuurlijk buiten kijf. Hij heeft zoveel snelheid in zijn dribbel. Hij houdt het overzicht”, benoemt de 53-voudig Oranje-international enkele wapens van de Borussia Dortmund-aanvaller. “Of het nou vanaf links of centraal is, hij heeft zoveel dreiging.

“In de wedstrijd tegen IJsland bespeelt hij de diepte en dat moet je ook tegen een land als Oostenrijk, dat veel druk geeft, doen. Met een Gakpo in vorm, een Malen in vorm en natuurlijk een Frimpong, zulke jongens moet je ook belonen op het moment dat ze het heel goed doen”, besluit Afellay.

