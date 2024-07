Alom bekritiseerde Southgate voert één wijziging door voor de EK-wedstrijd tegen Slowakije

Gareth Southgate is misschien wel, zelfs in de tijden van de politieke verkiezingen in Engeland, de meest besproken man op de Britse eilanden. Er is veel discussie ontstaan over het tactische plan van de Engelse bondscoach. Veel supporters willen hem eigenlijk weghebben. Southgate heeft inmiddels zijn opstelling voor het achtste finale-duel met Slowakije bekendgemaakt.

Jude Bellingham maakte veel indruk in de wedstrijd tegen Servië, ook in Gelsenkirchen. De twintigjarige middenvelder kon echter niet zijn stempel drukken op de groepswedstrijden tegen Slovenië en Denemarken. Na deze wedstrijden kwam er wat kritiek vanuit Engeland. Sommigen, waaronder Jacob Steinberg, zouden Bellingham wel een wedstrijd zien beginnen op de bank.

Southgate heeft zijn keuze gemaakt en besloten om Bellingham wel gewoon op te stellen. Er is één wijziging te vinden ten opzichte van de wedstrijd tegen Slovenië. Talent Kobbie Mainoo van Manchester United begint in de basis ten koste van Trent Alexander-Arnold. Slowakije begint met Feyenoorder David Hancko in de startopstelling.

