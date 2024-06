Anco Jansen wijst Oranje-international aan die ‘kapot is gegaan’ door toedoen van Ronald Koeman

Anco Jansen is vrijdagavond in het televisieprogramma EK-praat van ESPN hard voor bondscoach Ronald Koeman. De oud-voetballer is zelfs van mening dat PSV-middenvelder ‘kapot is gegaan’ door toedoen van Koeman.

Jansen vindt dat Koeman verantwoordelijk is voor het 2-3 verlies van Oranje van dinsdag tegen Oostenrijk. De oud-middenvelder en analist vindt dat er tactisch weinig van klopte. “Daar is een bondscoach verantwoordelijk voor. Ze zijn zo lang bij elkaar, je hebt een aanloopperiode met oefenwedstrijden, je zit in trainingskamp in Wolfsburg: dan kan het in godsnaam toch niet zo zijn dat spelers niet weten wat ze moeten doen? Dat kan toch niet?”, vraagt Jansen zich hardop af.

“Het is wel gebeurd en daar is de bondscoach verantwoordelijk voor. In zijn eentje. Als gevolg daarvan gaan spelers kapot. Joey Veerman bijvoorbeeld is daar kapot aan gegaan”, stelt Jansen. Veerman begon tegen Oostenrijk in de basis bij Oranje, maar speelde een dramatisch eerste half uur en werd uiteindelijk nog voor rust gewissel door Koeman.

“Als je het zonder bal niet voor elkaar hebt, wordt het ook heel moeilijk om het aan de bal goed voor elkaar te hebben”, zegt Jansen, die eindigt met een positieve boodschap voor Veerman. “Het is absoluut niet het einde van de interlandcarrière van Joey Veerman, want hij is gewoon een geweldige speler die een geweldig seizoen heeft gehad. Dit EK hadden we allemaal best wel hoge verwachtingen van hem. Het is er niet uitgekomen. Daar mag hij op beoordeeld worden. Dan krijgt hij stevige kritiek. Dat is heel normaal, want dit is het podium waar je het op moet laten zien. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon een uitstekende speler.”

