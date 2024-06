'Arne Slot en Liverpool houden Spaanse EK-uitblinker in de gaten’

Nico Williams staat in de belangstelling van Liverpool, zo meldt The Athletic. De 21-jarige Spaanse vleugelaanvaller van Athletic Bilbao maakt dit EK veel indruk bij zijn nationale ploeg, zo ook donderdagavond tegen Italië. Williams maakte het daarin zijn directe tegenstander Giovanni Di Lorenzo ontzettend moeilijk.

“Liverpool is ook besproken als mogelijke bestemming als er een vleugelspeler nodig is voor het nieuwe project van Arne Slot”, schrijft The Athletic. Er is dus nog geen concrete belangstelling vanuit Liverpool, maar Williams staat wel degelijk op de lijst met transfertargets. Wat de buitenspeler interessant maakt is de afkoopsom die in zijn contract staat. Williams zou naar verluidt voor het relatief lage bedrag van 55 miljoen euro een transfer kunnen maken.

De concurrentie voor Williams is echter groot, vooral vanuit de Premier League. Zo zouden ook Arsenal en Chelsea wel oren hebben naar de aanvaller van Athletic Bilbao. De gedroomde bestemming van Williams zou echter FC Barcelona zijn. De buitenspeler heeft namelijk een ontzettend goede band met Lamine Yamal.

Het probleem is alleen dat de Cataloniërs hem niet kunnen veroorloven vanwege de financiële situatie. Zo moet de Spaanse topclub eerst een gat van 130 miljoen euro zien te dichten. Als dat is opgelost, dan moet FC Barcelona eerst verkopen alvorens ze een dergelijke aankoop kunnen doen, weet The Athletic.

