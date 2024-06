Assistent-scheidsrechter Copa América bezwijkt onder hitte en valt flauw tijdens duel

Het Copa América-duel tussen Canada en Peru is in de nacht van dinsdag op woensdag opgeschrikt door een incident. Het was zo warm in Kansas City, dat assistent-scheidsrechter Hunberto Panjoj erdoor flauwviel langs de lijn.

Het was tijdens de wedstrijd tussen Canada en Peru meer dan dertig graden in Kansas City, wat werd gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid. In de blessuretijd van de eerste helft ging de Guatemalaanse Panjoj tegen de grond, waarna Canadese doelman Maxime Crepeau naar hem toe snelt en de medische staf ernaartoe roept.

Artikel gaat verder onder video

Enkele minuten later lijkt het weer te gaan met Panjoj, die weer op eigen benen kan staan. Uiteindelijk is hij toch met een brancard van het veld afgevoerd. De Verenigde Staten heeft momenteel te maken met serieuze hittegolven, die flinke impact hebben op het toernooi. Eerder gaf Barcelona-verdediger Ronald Araujo al aan duizelig te zijn na de wedstrijd tussen Uruguay en Panama.

Nadat de schrik er bij Canada en Peru goed in zat, gingen de ploegen uiteindelijk met een gelijke stand de rust in. Na een uur spelen kreeg Peruvaan Miguel Araujo een rode kaart, wat Canada in staat stelde het duel naar zich toe te trekken. De enige goal van de wedstrijd werd een kwartier voor tijd gemaakt door Jonathan David.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.