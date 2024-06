België schrikt na laatste groepswedstrijd: 'Jongens waren aangedaan, ik ga nu niks doms zeggen'

België kwalificeerde zich woensdagavond weliswaar voor de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar van een feeststemming was geen sprake. De meegereisde fans lieten na afloop van het duel met Oekraïne (0-0) duidelijk merken dat ze niet te spreken zijn over het spel van hun nationale ploeg. Kevin De Bruyne liet op zijn beurt blijken dat hij niet gediend was van het fluitconcert. Jan Vertonghen moest zelfs op zijn woorden letten.

België was op voorhand de grote favoriet om een groep met Oekraïne, Roemenië en Slowakije winnend af te sluiten, maar in de eerste groepswedstrijd ging het meteen mis. De Rode Duivels verloren met 0-1 van Slowakije en een nieuwe teleurstelling dreigde. Ze herpakten zich tegen Roemenië (2-0 winst), maar in de laatste groepswedstrijd tegen Oekraïne kwamen ze wederom heel matig voor de dag. De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco mocht uiteindelijk nog blij zijn met een 0-0 gelijkspel. Oekraïne kreeg in de slotfase immers nog een aantal serieuze kansen op de winnende, waarmee uitschakeling van België een feit was geweest.

Artikel gaat verder onder video

Zo ver kwam het weliswaar niet, maar van jubelstemming was na afloop dus geen sprake. De Belgen die hun nationale ploeg achterna waren gereisd naar Stuttgart lieten hun onvrede over het vertoonde spel blijken met een striemend fluitconcert. Opvallend was dat De Bruyne zijn landgenoten in eerste instantie wilde bedanken voor hun steun, maar omdat het fluitconcert aanhield besloot hij zijn teamgenoten richting de kleedkamer te sturen. Voor Vertonghen kwam de reactie van zijn landgenoten als een grote verrassing. “Ik was in die zin verrast, omdat ik persoonlijk echt blij was met de kwalificatie”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ook vanwege de eerste wedstrijd die we verloren van Slowakije. En als Oekraïne aan het eind nog zou scoren, lagen we er gewoon uit.”

België heeft zich in tegenstelling tot het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar dus wél weten te plaatsen voor de knock-outfase, maar de supporters zaten er niet op te wachten om het bereiken van de volgende ronde van het EK samen met de spelers te vieren. “Ik was dus blij en had eigenlijk wel zin om de kwalificatie met de fans te vieren. Dat is niet vanzelfsprekend, hebben we op het WK gemerkt. Dat moeten we absoluut niet vergeten”, zo stelt Vertonghen. Volgens de voormalig Ajax-verdediger waren de spelers in ‘shock’ toen ze in de kleedkamer arriveerden. “Jongens waren aangedaan door dat moment. Het was een aparte sfeer moet ik zeggen.” Vertonghen wil niet kwijt of de supporters naar zijns inziens te hard zijn. “Ik ga nu niks doms zeggen”, zo klinkt het.

Frankrijk

België kwalificeerde zich uiteindelijk als nummer twee voor de achtste finales van het EK. Daarin wacht Frankrijk, een van de topfavorieten voor de eindzege. De Belgen zullen uit het bekende andere vaatje moeten tappen om de Fransen uit het toernooi te kunnen kegelen. “Frankrijk heeft met Engeland kwalitatief misschien wel de beste selectie dit EK”, weet Vertonghen. België krijgt in elk geval een kans op revanche voor de uitschakeling op het WK van 2018 in Rusland, toen Les Bleus de halve finale met 1-0 wonnen. De nieuwe ontmoeting tussen de buurlanden is maandag om 18.00 uur in Düsseldorf.

🚨🚨| De Bruyne told the players to get off the pitch. He tried to applaud their own fans, but the boos were so loud that he told the rest to forget it. 😳🇧🇪



[@MarkOgden_] pic.twitter.com/VExclLf3SG — CentreGoals. (@centregoals) June 26, 2024 Kevin De Bruyne’s name was booed by Belgium fans after receiving ‘The Player of the Match’ award vs Ukraine with the midfielder urging the players to head for the tunnel 😳



Belgium finished 2nd in Group E behind Romania 😬 pic.twitter.com/oP2nFUW2G7 — SPORTbible (@sportbible) June 26, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hongaren zorgen voor grote verbazing met actie na nederlaag: 'Ik heb het nog nooit gezien'

Een opvallend moment na de wedstrijd tussen Hongarije en Zwitserland.