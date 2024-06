Boulahrouz noemt Oranje-speler die kan verrassen in Duitsland: 'Zijn attitude bevalt me wel'

Khalid Boulahrouz heeft op het Europees Kampioenschap, dat voor het Nederlands elftal aanstaande zondag begint met de groepswedstrijd tegen Polen, hoge verwachtingen van . De spits van Ajax zou volgens De Kannibaal van weleer weleens de meest verrassende speler in de selectie van bondscoach Ronald Koeman kunnen blijken te zijn.

In een interview met Voetbal International wordt Boulahrouz, die zelf tussen 2004 en 2012 tot 35 wedstrijden in Oranje kwam, gevraagd welke Oranje-speler 'weleens zou kunnen verrassen' op het eindtoernooi dat vrijdag begint met de wedstrijd tussen Duitsland en Schotland. "Er zijn meerdere jongens die kunnen verrassen", meent de oud-verdediger. "Ik heb met Tijjani Reijnders gewerkt bij AZ, dus ik weet wat hij in huis heeft en hoe belangrijk hij kan zijn. Maar ik noem dan toch Brian Brobbey."

Boulahrouz heeft Brobbey het afgelopen halfjaar flinke stappen zien maken: "Hij is de laatste zes maanden enorm vooruitgegaan in zijn ontwikkeling, dat zie je echt heel duidelijk. Waar hij eerst nog heel veel kansen miste op een manier die niet echt bij een Ajax-spits past, heeft hij steeds zachtere voetjes gekregen. Hij heeft een betere balbehandeling en maakt goede technische goals. Daarbij is hij natuurlijk enorm krachtig en ook vrij snel."

Toch is er één aspect waarop Brobbey nog vooruitgang moet zien te boeken, stipt Boulahrouz aan: "Als hij ook het koppen nog gaat verbeteren, wordt hij echt een geweldenaar, dan heeft hij eigenlijk alles om een fantastische carrière te gaan maken." Maar dat is dan ook eigenlijk het enige verbeterpunt dat hij kan bedenken: "Hij heeft een enorme wilskracht en houdt verdedigers continu bezig. Natuurlijk moet hij ook nog veel leren, maar zijn attitude bevalt me wel. Ik hoop dat hij dit EK al het verschil kan maken."

