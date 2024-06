Copa América op tv: hier kun je het toernooi met Argentinië en Brazilië bekijken

Terwijl het EK in volle gang is, kunnen de voetballiefhebbers ook ’s nachts hun geluk op. De Copa América begint namelijk in de nacht van vrijdag 21 juni (wanneer Nederland tegen Frankrijk speelt) op zaterdag 22 juni om 02.00 uur Nederlandse tijd. Het toernooi met Argentinië en Brazilië gaat binnenkort dus al beginnen. Waar en wanneer is de Copa América te zien?

Waar is de Copa América te bekijken?

De Copa América wordt niet uitgezonden op de Nederlandse algemene kanalen, maar men zal Viaplay nodig hebben om het eindtoernooi in Amerika te bekijken. Het Scandinavische streamingsbedrijf heeft de volledige rechten in handen van de Copa América. Ziggo Sport had dit eerst altijd, maar de wedstrijden zijn inmiddels niet meer op die zender te bekijken. Of Viaplay alle wedstrijden gaat uitzenden is nog niet bekend, maar de openingswedstrijd (Argentinië – Canada) is er in ieder geval te bekijken.