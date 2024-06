Cristiano Ronaldo betrokken bij krankzinnig moment: beveiliging kan nog nét ingrijpen

raakte na afloop van de ontmoeting tussen Georgië en Portugal (2-0) betrokken bij een krankzinnig moment. De Portugese vedette was op weg naar de catacomben van de Veltins-Arena in Gelsenkirchen toen een supporter plots gevaarlijk voor hem neerdaalde. Een beveiliger sprong er op het laatste moment voor en kon op die manier nog net voorkomen dat de fan bij Ronaldo kwam.

Portugal en zijn aanvoerder beleefden een avond om heel snel te vergeten. De formatie van coach Roberto Martínez had zich dankzij zeges op Tsjechië (2-1) en Turkije (0-3) weliswaar al geplaatst voor de achtste finales van het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar wilde de laatste groepswedstrijd uiteraard ook winnen. Martínez voerde meerdere wijzigingen door ten opzichte van de ontmoeting met Turkije, maar Ronaldo bleef staan. De vedette ging tegen Georgië op jacht naar zijn eerste treffer van dit toernooi.

Maar voor Ronaldo werd het vooral een frustrerende avond. De voormalig aanvaller van onder meer Manchester United en Real Madrid kwam amper in het spel voor en werd in de eerste helft door de scheidsrechter op de bon geslingerd nadat hij zich beklaagde over een vermeende overtreding in de Georgische zestien. Martínez haalde Ronaldo halverwege de tweede helft naar de kant en de aanvoerder zag vervolgens vanaf de zijkant toe hoe zijn teamgenoten de achterstand niet meer recht wisten te trekken.

Na afloop moet Ronaldo zich een hoedje hebben geschrokken toen een fan plots voor hem neerdaalde. De Portugees zwaaide in eerste instantie nog naar het publiek, niet wetende dat iemand van plan was om hem met een sprong te verrassen. De fan leek zijn benen uiteindelijk in te houden, maar het was zeker niet ongevaarlijk wat hij deed. Gelukkig voor Ronaldo kon een beveiliger er nog net op tijd tussenkomen. Het is niet voor het eerst dit EK dat een supporter bij Ronaldo probeert te komen. Tijdens de ontmoeting met Turkije renden meerdere fans vanaf de tribune het veld in voor een knuffel van of selfie met de Portugees. Een jonge veldbestormer kreeg het voor elkaar.

Security with a last moment lunge to stop a fan getting to Cristiano Ronaldo! 😳 pic.twitter.com/hCDy0jeGRe — EuroFoot (@eurofootcom) June 27, 2024 🚨🚨| Cristiano Ronaldo has 𝐅𝐀𝐈𝐋𝐄𝐃 to score in the group stage of a major international tournament (World Cup/EUROs) for the first time in his career. 🤯🇵🇹



[@OptaJoe] pic.twitter.com/e5RVUAoFaO — CentreGoals. (@centregoals) June 26, 2024

