De Bruyne meermaals lastiggevallen tijdens Oekraïne - België, UEFA grijpt pas vlak voor einde eerste helft in

Kevin de Bruyne is tijdens de eerste helft van het duel tussen Oekraïne en België meermaals met een laserpen in de ogen geschenen. Het viel vooral op toen de 33-jarige middenvelder van Manchester City ging aanleggen voor standaardsituaties.

Na veertien minuten wilde De Bruyne een corner nemen, waarna iemand met een laserpen in het gezicht scheen van de middenvelder. Op dat moment leek de aanvoerder van de Belgen er geen last van te hebben. Dat was dik een kwartier later wel anders, toen hij na 33 minuten aanlegde voor een vrije trap en opnieuw in zijn gezicht geschenen werd. De Bruyne wachtte met het nemen van de vrije trap en wees direct naar de mogelijke dader in de tribune in een poging om scheidsrechter Antony Taylor te attenderen op de situatie.

De Bruyne bleef echter slachtoffer van de laserpennen en het duurde vrij lang voordat de UEFA ingreep. Pas na 42 minuten werd er in het stadion omgeroepen om de laserstralen achterwege te laten. Op X vinden mensen de laserpennen ook onbegrijpelijk en wordt er zelfs gerept over valsspelen. Iemand anders trekt nog feller van leer. “Oekraïense fans die herhaaldelijk met de laser op de ogen van Kevin De Bruyne schijnen zijn lager dan het laagste niveau van uitschot.”

Kevin De Bruyne is angry after someone in the crowd shines a laser in his eye during Euro 2024 😲 #EURO2024 #OEKBEL pic.twitter.com/GDOeNp5Am6 — SportsDunia (@SportsduniaNews) June 26, 2024

Kevin De Bruyne disturbed by someone in the crowd through laser light

That's a bit kind of cheating i think #UKRBEL#EURO2024 pic.twitter.com/q7yC4aT3Mh — Muzammal Hassan (@muzammaldgr) June 26, 2024