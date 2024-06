Oranje-reserve openhartig over teleurstelling: 'Valse start van het toernooi'

is in een interview met De Telegraaf openhartig over zijn reserverol in het Nederlands elftal. De 24-jarige verdediger van Bayern München had gehoopt op het Europees Kampioenschap in Duitsland een basisplaats te kunnen bemachtigen, maar bondscoach Ronald Koeman geeft vooralsnog de voorkeur aan .

"Ik had van mezelf het gevoel dat ik goed in vorm was, dat heb ik de tweede seizoenshelft ook laten zien bij Bayern", zegt De Ligt. "Die lijn had ik hier graag door willen trekken. In die zin is het een valse start van het toernooi", moet de oud-speler van Ajax en Juventus bekennen. Toch laat De Ligt weten dat hij zich inmiddels over de teleurstelling heen heeft gezet.

De Ligt moest nog achttien worden toen hij in 2017 onder toenmalig bondscoach Danny Blind mocht debuteren in Oranje. De verdediger ging in zijn eerste interland echter de fout in en was ook daarna niet altijd even gelukkig in het Nederlands elftal. "Mijn ongelukkige debuut op 17-jarige leeftijd tegen Bulgarije, mijn handsbal op het vorige EK tegen Tsjechië. Dat is toch wat bij sommige mensen blijft hangen", beseft De Ligt.

'Het draait vooral om het einde'

Op het WK in Qatar, anderhalf jaar geleden, verdween De Ligt na het openingsduel met Senegal uit de basisopstelling van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Daarna bleef zijn inbreng beperkt tot een ultrakorte invalbeurt in de achtste finale tegen de Verenigde Staten. In Duitsland hoopt de 45-voudig international nog wél van waarde te kunnen zijn. "Ik heb tijdens mijn voetbalcarrière wel geleerd dat de start van een toernooi of seizoen leuk is, maar dat het vooral om het einde draait", aldus De Ligt. "Ik heb ook wel het gevoel dat er dit toernooi iets gaat gebeuren waardoor ik nog belangrijk kan zijn", klinkt het hoopvol.

